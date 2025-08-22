이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조, 북 대화”

동영상 고정 취소

내일 한일 정상회담을 앞두고 이재명 대통령이 일본 언론과 인터뷰에서 3단계 한반도 비핵화 구상을 처음으로 밝혔습니다.



미국과는 공조를, 북한과는 대화를 강조하며 동결, 축소, 비핵화에 이르겠다는 겁니다.



방준원 기자의 보도입니다.



이재명 대통령은 광복절 경축사에서 비핵화의 최종 목표는 '핵 없는 한반도'라고 밝혔습니다.



[이재명 대통령/지난 15일 : "평화로운 한반도는 '핵 없는 한반도'이며, 주변국과 우호적 협력을 기반으로 하는 한반도입니다."]



일본 방문을 앞두고 요미우리 신문과 인터뷰에서 보다 구체적인 방안을 제시했습니다.



3단계 비핵화 로드맵인데, '핵 동결'이 1단계, '축소' 2단계를 거쳐 3단계 '비핵화'로 가는 방안입니다.



'3단계 북핵 해법'을 밝힌 건 이번이 처음인데, 최종 목표는 한반도의 비핵화지만 객관적인 현실을 고려해야 한다고 전제했습니다.



이 대통령은 3단계 비핵화 완성을 위해 미국과 긴밀한 공조를 유지하고, 남북 대화를 통해 여건을 만들어 갈 거라고 강조했습니다.



이 대통령은 또 대북 관계에선 대결이 아닌 평화 공존과 공동 번영의 길을 찾아야 한다고 말했습니다.



대선 공약이었던 '북극항로 개척'을 남북 협력의 도구로 활용할 수 있다고도 했습니다.



지구 온난화로 빙하가 녹으면서 열린 북극항로 개척으로 "한국, 미국, 러시아 북한, 일본이 협력할 길을 만들 수 있다"는 겁니다.



한중 관계에 대한 질문에는 "경쟁, 협력, 대결, 대립이 함께 존재한다"면서 다양한 측면을 고려해 관리해 나가겠다고 밝혔습니다.



KBS 뉴스 방준원입니다.



