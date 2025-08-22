[출근길 날씨] 당분간 폭염 계속…남부·제주 소나기

동영상 고정 취소

처서가 코앞인데도 밤낮으로 무더운 날씨가 이어지고 있습니다.



서울은 오늘로 일주일째 열대야가 이어졌는데요.



그 밖에도 청주, 부산 등 곳곳에서 열대야가 나타났습니다.



당분간 열대야는 계속될 것으로 보입니다.



한낮에도 30도를 웃돌며 푹푹 찌는 날씨가 이어지겠습니다.



오늘은 남부지방과 제주도에 소나기가 내리겠습니다.



양은 5~60mm가 예상되고, 돌풍과 벼락이 동반될 수 있겠습니다.



전국 하늘에는 구름이 많겠고, 아침까지 내륙 곳곳에 안개가 끼겠습니다.



현재 기온 보겠습니다.



서울이 26.3도, 전주 26.4도를 가리키고 있습니다.



한낮에는 서울과 광주가 33도, 강릉, 대전 35도, 대구 36도까지 오르겠습니다.



바다의 물결은 0.5~2m로 비교적 낮게 일겠습니다.



오늘 오전까지 서해상에는 바다 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.



이번 주말에는 소나기가, 다음 주에는 비가 자주 오겠습니다.



날씨 정보 전해드렸습니다.



정희지 기상캐스터/그래픽:한세희



