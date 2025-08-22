연합뉴스

탁구 임종훈-신유빈, 유럽 스매시 결승 진출…중국에 설욕 기회

입력 2025.08.22 (07:10)

한국 탁구의 '황금 콤비' 임종훈(한국거래소)-신유빈(대한항공) 조가 세계 정상급 선수들이 총출동한 월드테이블테니스(WTT) 유럽 스매시 결승에 올라 지난 달 미국 스매시 결승에서 패한 중국의 린스둥-콰이만 조를 상대로 설욕에 나서게 됐다.

임종훈-신유빈 조는 21일(현지시간) 스웨덴 말뫼에서 열린 대회 혼합복식 준결승에서 일본의 마쓰시마 소라-오도 사쓰키 조를 3-2(11-5, 13-15, 11-8, 10-12, 11-9)로 물리쳤다.

결승에 오른 임종훈-신유빈 조는 혼합복식 세계랭킹 1위인 린스둥-콰이만 조와 우승을 다툰다.

신유빈은 이번 대회 여자 단식 32강에서 일본의 하야타 히나에게 0-3으로 완패했던 아쉬움을 혼합복식 4강 한일전 승리로 조금이나마 털어냈다.

임종훈-신유빈 조는 올해 WTT 자그레브 대회와 류블랴나 대회에서 잇달아 우승했지만, 지난 달 12일 WTT 미국 스매시 결승에선 린스둥-콰이만 조에 0-3으로 완패해 준우승했던 아쉬움이 남아 있다.

혼복 세계랭킹 2위인 임종훈-신유빈 조는 40여일 만의 리턴매치에서 설욕과 함께 우승에 도전한다.

임종훈-신유빈 조는 일본 콤비를 맞아 첫 게임을 잡고 기분 좋게 출발했다.

이어 듀스 대결을 펼친 2게임과 4게임을 내주며 최종 5게임에 들어간 임종훈-신유빈 조는 공방 끝에 11-9로 이겨 결승 진출을 확정했다.

신유빈은 또 일본의 나가사키 미유와 호흡을 맞춘 여자복식 8강에서도 독일의 사비네 빈테르-위안완 조를 3-1(11-9, 11-3, 10-12, 11-1)로 꺾고 4강에 진출, 일본의 하리모토 미와-오도 조와 결승 길목에서 맞붙는다.

이번 대회 복식에는 국가별로 한 개조만 나설 수 있다. 한국에선 다른 쪽 4강에 오른 유한나-김나영(포스코인터내셔널) 조가 참가했기 때문에 신유빈은 '다국적 듀오'로 참가했다.

남자 단식에선 안재현(한국거래소)이 16강에서 만난 일본의 간판 하리모토 도모카즈를 풀게임 접전 끝에 3-2(11-8, 4-11, 11-7, 9-11, 11-8)로 돌려세웠다.

한국 선수 중 유일하게 단식 8강에 오른 안재현은 트룰스 뮈레고르(스웨덴)와 4강 진출 길목에서 맞붙는다.

반면 여자 단식 16강에 올랐던 이은혜(대한항공)는 16강 상대 이토 미마(일본)에게 게임 점수 0-3으로 완패해 8강에 오르지 못했다.

또 남자 단식 16강에 진출했던 오준성(한국거래소)과 조대성(삼성생명)도 우고 칼데라노(브라질), 뮈레고르에게 각각 0-3으로 져 8강행 티켓을 놓쳤다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / WTT 인스타그램 캡처]

