뉴스광장

네타냐후 “인질 전원 석방 조건 종전 협상 지시…휴전 성사돼도 가자 점령”

입력 2025.08.22 (07:19) 수정 2025.08.22 (07:28)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

트럼프 “워싱턴, 직접 순찰할 것”…‘연방 통제’ 동조 여론 노린 듯

트럼프 “워싱턴, 직접 순찰할 것”…‘연방 통제’ 동조 여론 노린 듯
레미콘공장 화학약품 탱크서 3명 질식…2명 사망·1명 중태

레미콘공장 화학약품 탱크서 3명 질식…2명 사망·1명 중태

다음
[앵커]

이스라엘 전쟁 속봅니다.

네타나후 이스라엘 총리가 인질 전원 석방과 전쟁 종식을 위한 즉각적인 협상을 지시했습니다.

하지만 협상 조건이 하마스가 수용한 중재안과는 거리가 있어 협상 과정에서 진통이 있을 것으로 보입니다.

두바이 김개형 특파원의 보도입니다.

[리포트]

이스라엘군이 가자시티 점령 작전에 돌입한 다음 날, 네타냐후 총리가 전투를 수행하는 군부대를 찾아 격려했습니다.

이 자리에서 네타냐후 총리는 "인질이 모두 석방되고, 이스라엘이 수용할 수 있는 조건으로 전쟁 종식을 위한 즉각적인 협상 시작을 지시했다"고 밝혔습니다.

[베냐민 네타냐후/이스라엘 총리 : "인질 전원 석방과 이스라엘이 받아들일 수 있는 전쟁 종식을 위한 즉각적인 협상을 시작하라고 지시했습니다."]

이스라엘 총리실은 장소가 정해지면 협상팀을 파견해 회담을 진행하겠다고도 했습니다.

이스라엘이 제시한 협상 조건은 인질 50명 전원 동시 석방과 하마스 무장해제, 가자지구 비무장화 등입니다.

반면 하마스가 지난 18일 수용한 단계적 휴전안은 60일 휴전에 생존 인질 10명 석방 등이 주요 골잡니다.

양측의 조건에는 적지 않은 거리가 있습니다.

심지어 네타냐후 총리는 어제 공개된 호주 방송과의 인터뷰에서도 휴전이 성사돼도 가자지구를 군사적으로 점령할 것이라고 밝혔습니다.

하마스 격퇴 없이는 전쟁을 끝내지 않겠다는 입장을 다시 한번 강조한 겁니다.

이런 가운데 프랑스와 영국, 스페인, 캐나다 등 21개국 외무장관은 이스라엘의 요르단강 서안에 대한 정착촌 추가 건설 계획을 용납할 수 없는 국제법 위반이라며 강하게 규탄했습니다.

두바이에서 KBS 뉴스 김개형입니다.

영상편집:한미희/화면출처:호주 스카이뉴스/자료조사:김나영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 네타냐후 “인질 전원 석방 조건 종전 협상 지시…휴전 성사돼도 가자 점령”
    • 입력 2025-08-22 07:19:28
    • 수정2025-08-22 07:28:00
    뉴스광장
[앵커]

이스라엘 전쟁 속봅니다.

네타나후 이스라엘 총리가 인질 전원 석방과 전쟁 종식을 위한 즉각적인 협상을 지시했습니다.

하지만 협상 조건이 하마스가 수용한 중재안과는 거리가 있어 협상 과정에서 진통이 있을 것으로 보입니다.

두바이 김개형 특파원의 보도입니다.

[리포트]

이스라엘군이 가자시티 점령 작전에 돌입한 다음 날, 네타냐후 총리가 전투를 수행하는 군부대를 찾아 격려했습니다.

이 자리에서 네타냐후 총리는 "인질이 모두 석방되고, 이스라엘이 수용할 수 있는 조건으로 전쟁 종식을 위한 즉각적인 협상 시작을 지시했다"고 밝혔습니다.

[베냐민 네타냐후/이스라엘 총리 : "인질 전원 석방과 이스라엘이 받아들일 수 있는 전쟁 종식을 위한 즉각적인 협상을 시작하라고 지시했습니다."]

이스라엘 총리실은 장소가 정해지면 협상팀을 파견해 회담을 진행하겠다고도 했습니다.

이스라엘이 제시한 협상 조건은 인질 50명 전원 동시 석방과 하마스 무장해제, 가자지구 비무장화 등입니다.

반면 하마스가 지난 18일 수용한 단계적 휴전안은 60일 휴전에 생존 인질 10명 석방 등이 주요 골잡니다.

양측의 조건에는 적지 않은 거리가 있습니다.

심지어 네타냐후 총리는 어제 공개된 호주 방송과의 인터뷰에서도 휴전이 성사돼도 가자지구를 군사적으로 점령할 것이라고 밝혔습니다.

하마스 격퇴 없이는 전쟁을 끝내지 않겠다는 입장을 다시 한번 강조한 겁니다.

이런 가운데 프랑스와 영국, 스페인, 캐나다 등 21개국 외무장관은 이스라엘의 요르단강 서안에 대한 정착촌 추가 건설 계획을 용납할 수 없는 국제법 위반이라며 강하게 규탄했습니다.

두바이에서 KBS 뉴스 김개형입니다.

영상편집:한미희/화면출처:호주 스카이뉴스/자료조사:김나영
김개형
김개형 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

건진법사 전성배 씨, 구속영장 발부

건진법사 전성배 씨, 구속영장 발부
오늘 한덕수 3차 소환…막판 <br>혐의 다지기 총력

오늘 한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력
조현 외교부장관, 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?

조현 외교부장관, 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?
방문진법, 국회 본회의 통과…<br>EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.