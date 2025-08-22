국제

미국 FBI 요원협회 “고위급 요원 해고는 정치 보복성 퇴출”

입력 2025.08.22 (07:19) 수정 2025.08.22 (07:29)

미국 연방수사국, FBI 요원들이 전직 고위급 요원들에 대한 해고가 정치 보복성 퇴출에 해당한다며 캐시 파텔 국장을 비판했습니다.

FBI 요원 협회는 상·하원 사법위원회의 공화·민주당 지도부에 보낸 서한에서 최근 일부 요원들에 대한 일련의 해고 조치가 이들의 적법 절차 권리를 "의도적으로 침해했다"고 주장했다고 CNN이 현지시각 21일 보도했습니다.

FBI 요원 협회는 전현직 FBI 요원들의 권익증진을 위해 설립된 단체로 현재 회원수는 1만4천명에 달합니다.

협회는 "파텔 국장은 최근 해임된 사법 요원들에 대해 연방법에서 보장된 적법 절차 보호를 제공하지 않은 채 인사 결정을 내렸다"고 지적했습니다.

그러면서 FBI 국장 대행이던 브라이언 드리스콜, 워싱턴DC 지부장이던 스티븐 젠슨 등의 해고를 사례로 들었습니다.

이들은 뚜렷한 사유를 통지받지 못한 채 이달 초 해고된 것으로 전해졌는데, 미 언론들은 해고된 요원들이 도널드 트럼프 대통령 관련 수사를 이끌었던 공통점이 있다고 지적한 바 있습니다.

이와 관련해 파텔 국장은 전날 폭스비즈니스 인터뷰에서 고위급 요원들의 해고 조치와 관련해 "트럼프 대통령 수사를 무기화했거나 이에 참여한 것으로 드러난 모든 사람을 직위에서 제거했다"며 "다른 연루자들을 발견하면 지금까지 해왔던 것처럼 신속한 조치를 취할 것"이라고 말했습니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]

박석호
박석호 기자

