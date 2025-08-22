뉴스광장

‘오아시스’ 무더위 쉼터…에너지 취약층 더 절실하지만

입력 2025.08.22 (07:26) 수정 2025.08.22 (08:01)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

잇따른 맨홀 참변에…서울시, 보디캠·가스측정기 의무화

잇따른 맨홀 참변에…서울시, 보디캠·가스측정기 의무화
[출근길 날씨] 당분간 폭염 계속…남부·제주 소나기

[출근길 날씨] 당분간 폭염 계속…남부·제주 소나기

다음
[앵커]

요즘같은 무더위에도 에너지 바우처 수급자인 에너지 취약층은 비용 부담 때문에 냉방을 하기 어렵습니다.

이런 이들이 더위를 식힐 수 있는 곳이 바로 공공 무더위쉼터인데, 이용률은 높지 않습니다.

그 이유를 이슬기 기자가 취재했습니다.

[리포트]

시원한 에어컨 바람을 쐬며 식사하는 어르신들.

요즘 같은 무더위에 냉방시설이 잘 갖춰진 경로당은 사막의 오아시스와 같습니다.

냉방비용이 부담스러운 에너지 취약층일수록 이런 무더위쉼터가 필요합니다.

[무더위쉼터 이용 노인 : "집에서는 노인들이 에어컨 안 틀어요. 돈 때문에. 선풍기도 안 틀고 그냥 있어. 부모들은 다 그렇잖아."]

하지만, 무더위쉼터를 이용하고 싶어도 찾아가기는 쉽지 않습니다.

산지가 많아 교통이 불편한 강원도의 경우, 무더위쉼터가 집에서 500m 이상 떨어져 있는 에너지 취약층이 만여 세대에 이릅니다.

도내 전체 에너지 취약층의 4분의 1가량입니다.

[무더위쉼터 이용 노인 : "산 돌아서 강 건너서 와. 아마 여기 오면 한 30분 더 걸리지. (버스나 택시 타고 오세요?) 없어. 다 이런 거 끌고 오지."]

게다가 전국 시군구 가운데 절반 이상은 무더위쉼터 수용 인원이 에너지 취약층 숫자에 못 미칩니다.

쉼터를 찾아가도 자리가 없을 때가 많다 보니 아예 발길을 끊는 경우도 있습니다.

[무더위쉼터 이용 노인 : "사람이 너무 많고 좀 좁아. 여기에 적어도 20~30명은 되는데…."]

기후변화의 영향으로 열대야가 빈번해지고 있지만, 저녁이면 문을 닫는 경로당 위주로 무더위 쉼터가 지정된 것도 문제입니다.

[김호/서울대 보건대학원 교수 : "밤에 문을 닫는 데가 꽤 있나 봐요. 그런데 폭염, 열대야 생각하면 이제 아니죠. 집에서도 요새 밤에 에어컨 틀고 주무시는 분이 엄청 많잖아요."]

폭염이 해마다 기세를 더해가고 있는 만큼, 에너지 취약층 분포를 감안한 무더위 쉼터 지정과 지원이 시급하다고 전문가들은 지적합니다.

KBS 뉴스 이슬기입니다.

촬영기자:강현경/영상편집:유지영/그래픽:여현수 고석훈 김지훈

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘오아시스’ 무더위 쉼터…에너지 취약층 더 절실하지만
    • 입력 2025-08-22 07:26:18
    • 수정2025-08-22 08:01:00
    뉴스광장
[앵커]

요즘같은 무더위에도 에너지 바우처 수급자인 에너지 취약층은 비용 부담 때문에 냉방을 하기 어렵습니다.

이런 이들이 더위를 식힐 수 있는 곳이 바로 공공 무더위쉼터인데, 이용률은 높지 않습니다.

그 이유를 이슬기 기자가 취재했습니다.

[리포트]

시원한 에어컨 바람을 쐬며 식사하는 어르신들.

요즘 같은 무더위에 냉방시설이 잘 갖춰진 경로당은 사막의 오아시스와 같습니다.

냉방비용이 부담스러운 에너지 취약층일수록 이런 무더위쉼터가 필요합니다.

[무더위쉼터 이용 노인 : "집에서는 노인들이 에어컨 안 틀어요. 돈 때문에. 선풍기도 안 틀고 그냥 있어. 부모들은 다 그렇잖아."]

하지만, 무더위쉼터를 이용하고 싶어도 찾아가기는 쉽지 않습니다.

산지가 많아 교통이 불편한 강원도의 경우, 무더위쉼터가 집에서 500m 이상 떨어져 있는 에너지 취약층이 만여 세대에 이릅니다.

도내 전체 에너지 취약층의 4분의 1가량입니다.

[무더위쉼터 이용 노인 : "산 돌아서 강 건너서 와. 아마 여기 오면 한 30분 더 걸리지. (버스나 택시 타고 오세요?) 없어. 다 이런 거 끌고 오지."]

게다가 전국 시군구 가운데 절반 이상은 무더위쉼터 수용 인원이 에너지 취약층 숫자에 못 미칩니다.

쉼터를 찾아가도 자리가 없을 때가 많다 보니 아예 발길을 끊는 경우도 있습니다.

[무더위쉼터 이용 노인 : "사람이 너무 많고 좀 좁아. 여기에 적어도 20~30명은 되는데…."]

기후변화의 영향으로 열대야가 빈번해지고 있지만, 저녁이면 문을 닫는 경로당 위주로 무더위 쉼터가 지정된 것도 문제입니다.

[김호/서울대 보건대학원 교수 : "밤에 문을 닫는 데가 꽤 있나 봐요. 그런데 폭염, 열대야 생각하면 이제 아니죠. 집에서도 요새 밤에 에어컨 틀고 주무시는 분이 엄청 많잖아요."]

폭염이 해마다 기세를 더해가고 있는 만큼, 에너지 취약층 분포를 감안한 무더위 쉼터 지정과 지원이 시급하다고 전문가들은 지적합니다.

KBS 뉴스 이슬기입니다.

촬영기자:강현경/영상편집:유지영/그래픽:여현수 고석훈 김지훈
이슬기
이슬기 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

건진법사 전성배 씨, 구속영장 발부

건진법사 전성배 씨, 구속영장 발부
오늘 한덕수 3차 소환…막판 <br>혐의 다지기 총력

오늘 한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력
조현 외교부장관, 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?

조현 외교부장관, 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?
방문진법, 국회 본회의 통과…<br>EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.