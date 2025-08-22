‘돈봉투 수수 의혹’ 김영환 충북지사…경찰 압수수색

동영상 고정 취소

[앵커]



경찰이 김영환 충청북도지사의 집무실을 압수수색 했습니다.



해외 출장을 앞두고 지역 사업가들로부터 돈봉투를 받은 혐의입니다.



보도에 송국회 기자입니다.



[리포트]



충북도청 도지사 집무실에 경찰 수사관들이 들이닥칩니다.



경찰은 김영환 충북도지사가 지난 6월 집무실에서 지역 사업가 2명으로부터 현금 500만 원이 든 봉투를 받았다는 정황을 포착했습니다.



경찰은 집무실 CCTV 화면과 차량 출입 기록, 김 지사의 휴대전화 등을 확보했습니다.



[박용덕/충청북도경찰청 반부패경제범죄수사대장 : "수사 중인 사안이라 제가 자세한 내용을 여기서 말씀드릴 수는 없습니다."]



경찰은 지역 건설사 대표인 윤현우 충북체육회장이 또 다른 사업가와 절반씩 돈을 마련한 걸로 의심하고 있습니다.



또, 윤 회장이 일본 출장을 가는 김 지사에게 여행 경비 명목으로 돈을 건넨 것으로 파악하고 있습니다.



다른 사업가는 윤 회장에게 250만 원을 단순히 빌려준 것이라고 주장했습니다.



[업체 대표/음성변조 : "현찰이 좀 필요하다고 250만 원을 빌려달라 해서 빌려준 건 있어, 사실은. 쓰는 데까지는 내가 뭐 관여할 필요가 없잖아요."]



압수수색 영장엔 청탁금지법 위반 혐의가 적시된 것으로 알려졌습니다.



김영환 지사는 입장문을 통해 혐의를 강하게 부인했습니다.



[김병태/충청북도 대변인 : "금품을 받은 사실이 없으며, 경찰 조사를 통해 사실 관계가 명백하게 밝혀질 것입니다."]



이번 의혹은 돈을 건넨 것으로 알려진 업체의 한 관계자가 퇴사 이후, 수사 당국에 제보하면서 불거졌습니다.



경찰은 이들 회사에서 압수한 회계 장부 등을 토대로 김 지사가 두 업체에 사업적 편의를 제공했는지 등 대가성 여부를 수사할 방침입니다.



KBS 뉴스 송국회입니다.



촬영기자:최승원 김장헌



