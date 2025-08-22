뉴스광장

‘돈봉투 수수 의혹’ 김영환 충북지사…경찰 압수수색

입력 2025.08.22 (07:37) 수정 2025.08.22 (07:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중

용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중
폭염에 타버린 어린 인삼…“성장판이 다친 거죠”

폭염에 타버린 어린 인삼…“성장판이 다친 거죠”

다음
[앵커]

경찰이 김영환 충청북도지사의 집무실을 압수수색 했습니다.

해외 출장을 앞두고 지역 사업가들로부터 돈봉투를 받은 혐의입니다.

보도에 송국회 기자입니다.

[리포트]

충북도청 도지사 집무실에 경찰 수사관들이 들이닥칩니다.

경찰은 김영환 충북도지사가 지난 6월 집무실에서 지역 사업가 2명으로부터 현금 500만 원이 든 봉투를 받았다는 정황을 포착했습니다.

경찰은 집무실 CCTV 화면과 차량 출입 기록, 김 지사의 휴대전화 등을 확보했습니다.

[박용덕/충청북도경찰청 반부패경제범죄수사대장 : "수사 중인 사안이라 제가 자세한 내용을 여기서 말씀드릴 수는 없습니다."]

경찰은 지역 건설사 대표인 윤현우 충북체육회장이 또 다른 사업가와 절반씩 돈을 마련한 걸로 의심하고 있습니다.

또, 윤 회장이 일본 출장을 가는 김 지사에게 여행 경비 명목으로 돈을 건넨 것으로 파악하고 있습니다.

다른 사업가는 윤 회장에게 250만 원을 단순히 빌려준 것이라고 주장했습니다.

[업체 대표/음성변조 : "현찰이 좀 필요하다고 250만 원을 빌려달라 해서 빌려준 건 있어, 사실은. 쓰는 데까지는 내가 뭐 관여할 필요가 없잖아요."]

압수수색 영장엔 청탁금지법 위반 혐의가 적시된 것으로 알려졌습니다.

김영환 지사는 입장문을 통해 혐의를 강하게 부인했습니다.

[김병태/충청북도 대변인 : "금품을 받은 사실이 없으며, 경찰 조사를 통해 사실 관계가 명백하게 밝혀질 것입니다."]

이번 의혹은 돈을 건넨 것으로 알려진 업체의 한 관계자가 퇴사 이후, 수사 당국에 제보하면서 불거졌습니다.

경찰은 이들 회사에서 압수한 회계 장부 등을 토대로 김 지사가 두 업체에 사업적 편의를 제공했는지 등 대가성 여부를 수사할 방침입니다.

KBS 뉴스 송국회입니다.

촬영기자:최승원 김장헌

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘돈봉투 수수 의혹’ 김영환 충북지사…경찰 압수수색
    • 입력 2025-08-22 07:37:26
    • 수정2025-08-22 07:43:36
    뉴스광장
[앵커]

경찰이 김영환 충청북도지사의 집무실을 압수수색 했습니다.

해외 출장을 앞두고 지역 사업가들로부터 돈봉투를 받은 혐의입니다.

보도에 송국회 기자입니다.

[리포트]

충북도청 도지사 집무실에 경찰 수사관들이 들이닥칩니다.

경찰은 김영환 충북도지사가 지난 6월 집무실에서 지역 사업가 2명으로부터 현금 500만 원이 든 봉투를 받았다는 정황을 포착했습니다.

경찰은 집무실 CCTV 화면과 차량 출입 기록, 김 지사의 휴대전화 등을 확보했습니다.

[박용덕/충청북도경찰청 반부패경제범죄수사대장 : "수사 중인 사안이라 제가 자세한 내용을 여기서 말씀드릴 수는 없습니다."]

경찰은 지역 건설사 대표인 윤현우 충북체육회장이 또 다른 사업가와 절반씩 돈을 마련한 걸로 의심하고 있습니다.

또, 윤 회장이 일본 출장을 가는 김 지사에게 여행 경비 명목으로 돈을 건넨 것으로 파악하고 있습니다.

다른 사업가는 윤 회장에게 250만 원을 단순히 빌려준 것이라고 주장했습니다.

[업체 대표/음성변조 : "현찰이 좀 필요하다고 250만 원을 빌려달라 해서 빌려준 건 있어, 사실은. 쓰는 데까지는 내가 뭐 관여할 필요가 없잖아요."]

압수수색 영장엔 청탁금지법 위반 혐의가 적시된 것으로 알려졌습니다.

김영환 지사는 입장문을 통해 혐의를 강하게 부인했습니다.

[김병태/충청북도 대변인 : "금품을 받은 사실이 없으며, 경찰 조사를 통해 사실 관계가 명백하게 밝혀질 것입니다."]

이번 의혹은 돈을 건넨 것으로 알려진 업체의 한 관계자가 퇴사 이후, 수사 당국에 제보하면서 불거졌습니다.

경찰은 이들 회사에서 압수한 회계 장부 등을 토대로 김 지사가 두 업체에 사업적 편의를 제공했는지 등 대가성 여부를 수사할 방침입니다.

KBS 뉴스 송국회입니다.

촬영기자:최승원 김장헌
송국회
송국회 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

건진법사 전성배 씨, 구속영장 발부

건진법사 전성배 씨, 구속영장 발부
오늘 한덕수 3차 소환…막판 <br>혐의 다지기 총력

오늘 한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력
조현 외교부장관, 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?

조현 외교부장관, 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?
방문진법, 국회 본회의 통과…<br>EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.