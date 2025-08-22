전북 전월세 전환율 7.6%…“서민 월세 부담 커”
입력 2025.08.22 (07:47) 수정 2025.08.22 (09:50)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
통계청에 따르면, 지난 5월 말 전북의 전월세 전환율은 7.6%로 전국적으로 가장 높은 수준입니다.
수도권 평균 6.1%는 물론 지방 평균인 7.2%보다도 높은 비율입니다.
전월세 전환율이 높으면, 전세에 비해 상대적으로 월세 부담이 크다는 뜻입니다.
부동산 업계에서는 경기 침체 속 부동산 규제와 저금리 기조로, 월세 전환을 선호하면서, 서민 부담이 가중될 것으로 보고 있습니다.
수도권 평균 6.1%는 물론 지방 평균인 7.2%보다도 높은 비율입니다.
전월세 전환율이 높으면, 전세에 비해 상대적으로 월세 부담이 크다는 뜻입니다.
부동산 업계에서는 경기 침체 속 부동산 규제와 저금리 기조로, 월세 전환을 선호하면서, 서민 부담이 가중될 것으로 보고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 전북 전월세 전환율 7.6%…“서민 월세 부담 커”
-
- 입력 2025-08-22 07:47:58
- 수정2025-08-22 09:50:36
통계청에 따르면, 지난 5월 말 전북의 전월세 전환율은 7.6%로 전국적으로 가장 높은 수준입니다.
수도권 평균 6.1%는 물론 지방 평균인 7.2%보다도 높은 비율입니다.
전월세 전환율이 높으면, 전세에 비해 상대적으로 월세 부담이 크다는 뜻입니다.
부동산 업계에서는 경기 침체 속 부동산 규제와 저금리 기조로, 월세 전환을 선호하면서, 서민 부담이 가중될 것으로 보고 있습니다.
수도권 평균 6.1%는 물론 지방 평균인 7.2%보다도 높은 비율입니다.
전월세 전환율이 높으면, 전세에 비해 상대적으로 월세 부담이 크다는 뜻입니다.
부동산 업계에서는 경기 침체 속 부동산 규제와 저금리 기조로, 월세 전환을 선호하면서, 서민 부담이 가중될 것으로 보고 있습니다.
-
-
오중호 기자 ozoz@kbs.co.kr오중호 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.