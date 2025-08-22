전북 전월세 전환율 7.6%…“서민 월세 부담 커”

동영상 고정 취소

통계청에 따르면, 지난 5월 말 전북의 전월세 전환율은 7.6%로 전국적으로 가장 높은 수준입니다.



수도권 평균 6.1%는 물론 지방 평균인 7.2%보다도 높은 비율입니다.



전월세 전환율이 높으면, 전세에 비해 상대적으로 월세 부담이 크다는 뜻입니다.



부동산 업계에서는 경기 침체 속 부동산 규제와 저금리 기조로, 월세 전환을 선호하면서, 서민 부담이 가중될 것으로 보고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!