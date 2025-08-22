뉴스광장

[개봉영화] 흥행 돌풍 ‘귀멸의 칼날’…가장 파격적인 신데렐라 이야기 ‘어글리 시스터’

입력 2025.08.22 (07:49)

[앵커]

개봉 전부터 예매 1위를 기록하며 돌풍을 일으키고 있는 일본 애니메이션 극장판 '귀멸의 칼날:무한성편'이 관객들을 찾아갑니다.

잘 만들어진 한국형 미스터리 스릴러 '온리 갓 노우즈 에브리띵'과 가장 파격적이고 가장 강렬한 신데렐라 이야기 '어글리 시스터'도 이번 주 극장에서 만나볼 수 있습니다.

개봉영화 소식, 김상협 기자입니다.

[리포트]

==========================
영화 '극장판 귀멸의 칼날:무한성 편' 감독 : 소토자키 하루오
==========================

혈귀와의 결전을 위해 합동 훈련에 나선 귀살대.

["오랜만이다, 젠이츠!"]

귀살대 본부인 우부야시키 저택에 숙적 키부츠지 무잔이 나타나고.

["자, 시작해 볼까? 연회 시간이다!"]

탄지로 일행은 우부야시키를 구하기 위해 혈귀의 본거지에 떨어집니다.

누적 발행 부수 2억 2천만 부의 '귀멸의 칼날' 시리즈 최종 결전 제1장이 극장판으로 탄생했습니다.

==========================
영화 '온리 갓 노우즈 에브리띵' 감독 : 백승환
==========================

["(어머니 이름이 오진숙이죠?) 형제님?"]

13년 전 실종된 어머니에 대한 충격의 고해성사.

["(그 시간에 집에는 왜 찾아가셨어요?) 고해성사와 관련된 일이라. 말씀드릴 수 없습니다."]

복수할 것인가, 비밀을 지킬 것인가.

["제가 가졌던 믿음은 전부 가짜입니다!"]

젊은 신부 정도운은 사건을 추적하며 신앙과 정욕 사이에서 깊은 고뇌에 빠집니다.

[신승호/정도운 역 : "신앙인과 자연인 사이에서 갈등하는 마음이 어디로 향하고 있는지에 대해서 그 지점에 대해서 생각을 가지고 보신다면…."]

[한지은/윤주영 역 : "과연 '무엇이 선이고 무엇이 악인 것인가'라는 거에 대해서 가장 중점적으로 생각해 볼 수 있는 큰 틀이 아닌가라는 생각을 하는데요."]

==========================
영화 '어글리 시스터' 감독 : 에밀리 블리치펠트
==========================

["엘비라, 교정기 보여!"]

외모 때문에 늘 놀림거리가 되고 마는 엘비라.

["왕자님과 결혼하고 싶어요. 꼭 하고 말 거예요."]

무도회에 초대된 그녀는 왕자의 마음을 사로잡기 위해 고통도 마다하지 않습니다.

["어찌 됐든 입을 수 있게만 해 줘!"]

외모지상주의의 파괴성과 폭력성을 전면에 드러내며 베를린국제영화제 등에서 찬사를 받았습니다.

KBS 뉴스 김상협입니다.

촬영기자:오범석/영상편집:고응용 신선미/그래픽:김지훈/화면제공:CJ ENM·(주)트리플픽쳐스·(주)플레이그램·해피송

