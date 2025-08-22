당분간 폭염…남부지방 중심 곳곳에 소나기

오늘은 전국에 가끔 구름이 많은 가운데 무더운 날씨가 이어지겠고, 남부지방을 중심으로 곳에 따라 소나기가 내리겠습니다.



소나기 강수량은 영남은 5에서 60mm, 호남은 5에서 40mm, 제주도는 5에서 20mm로 예상됩니다.



내일은 중부지방을 중심으로 5에서 40mm 정도 소나기가 예상됩니다.



오늘 낮 기온은 서울이 33도 등 전국이 31도에서 37도로 어제와 비슷하겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



주말인 내일은 더위가 한풀 꺾인다는 절기상 처서지만 서울이 33도까지 오르는 등 폭염은 당분간 계속될 것으로 보입니다.



