뉴스광장(춘천)

폭염에 타버린 어린 인삼…“성장판이 다친 거죠”

입력 2025.08.22 (08:01) 수정 2025.08.22 (10:11)

[앵커]

올해 여름 기나긴 폭염으로 인삼 농가의 시름이 깊어지고 있습니다.

강원도 홍천에선 심은 지 2, 3년 된 어린 삼들이 형체도 없이 타버렸습니다.

이유진 기자의 보도입니다.

[리포트]

강원도 홍천의 한 인삼밭입니다.

밭고랑에 심어진 어린 인삼들이 모두 새카맣게 타죽었습니다.

지난달 말부터 이파리가 마르더니 이내 뿌리까지 타버렸습니다.

차광막을 이중 삼중으로 설치했지만, 열기를 막지 못했습니다.

1,600㎡ 규모 밭에서 건질 수 있는 삼은 10분의 1도 안 됩니다.

[정영훈/인삼 재배 농민 : "피눈물이 나죠. 저희 아이들이 다 죽은 것 같고, 이런 상황까지 돼 버리니까 내년까지 농사를 또 할 수 있으려나 모르겠어요."]

2~3년짜리 어린 삼의 피해가 큰데 뿌리가 얕고 줄기도 얇아 더위에 더 약하기 때문입니다.

["어린아이가 성장판 다치면 키 안 크듯이 이 삼도 이미 한 번 다쳤기 때문에."]

인삼은 기온이 30도 이상인 날이 5일 넘게 이어지면 잘 자라지 못합니다.

최근 두 달 동안 낮 기온이 30도를 넘은 날이 38일에 이르렀습니다.

홍천의 인삼 재배 농가 260곳의 절반 정도가 피해를 신고했습니다.

[허문상/홍천군 인삼경작인협의회장 : "(인삼 재배) 농민들이 기후 변화로 인한 고온 피해 때문에 지금 점점 줄어드는 추세고요. 강원도에서도 농사지을 수 있는 땅들이 많이 없어질 거라고 생각이 됩니다."]

이 같은 피해로 강원도 인삼 생산량은 2018년 3,800톤에서 5년 만에 10% 넘게 줄었습니다.

인삼 재배 농민들은 늦더위가 이어지는 만큼, 대책 마련에 고심하고 있습니다.

KBS 뉴스 이유진입니다.

촬영기자:이장주

