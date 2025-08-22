강평연 “강원연구원 투명 인사·노무 촉구”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

강원연구원에 대해 자정을 요구하는 목소리가 나왔습니다.



강원평화경제연구소는 강원연구원이 임금체불과 노사협의회 미설치, 성희롱 예방교육 미이행 등 법적 의무를 지키지 않았다고 주장했습니다.



이에 따라, 투명하고 공정한 인사와 노무 관리 체계 확립을 촉구했습니다.



