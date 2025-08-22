해양진흥공사, 중소 내항 선사 선박금융 지원 확대

동영상 고정 취소

한국해양진흥공사는 수협은행과 업무 협약을 체결하고 중소 내항 선사에 대한 선박금융 지원을 확대합니다.



이에 따라 내항 선사가 선박을 담보로 은행으로부터 차입할 때 해양진흥공사는 척당 최대 150억 원 한도에서 보증합니다.



해양진흥공사는 이를 통해 중소 선사의 금융 지원 문턱을 낮추고 민간 금융을 활성화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!