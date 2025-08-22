뉴스광장(울산)

교사노조 “고교학점제 개선·지원 방안 마련해야”

입력 2025.08.22 (08:22) 수정 2025.08.22 (09:22)

울산교사노조는 교원 3개 단체의 설문조사 결과, "고교 학점제 시행 이후 교사 1인당 과목 수가 늘어나며 수업의 질이 저하될 것"이라는 응답이 80%에 달했다고 밝혔습니다.

또, 응답자의 86.7%가 "과목별 학점을 이수해 졸업 요건을 채우는 제도를 폐지해야 한다"고 답했다고 덧붙였습니다.

교사노조는 "학생의 진로와 적성에 맞는 과목을 선택하는 고교학점제를 취지에 맞게 개선하고 지원하는 방안을 마련해야 한다"고 지적했습니다.

울산교사노조는 교원 3개 단체의 설문조사 결과, "고교 학점제 시행 이후 교사 1인당 과목 수가 늘어나며 수업의 질이 저하될 것"이라는 응답이 80%에 달했다고 밝혔습니다.

또, 응답자의 86.7%가 "과목별 학점을 이수해 졸업 요건을 채우는 제도를 폐지해야 한다"고 답했다고 덧붙였습니다.

교사노조는 "학생의 진로와 적성에 맞는 과목을 선택하는 고교학점제를 취지에 맞게 개선하고 지원하는 방안을 마련해야 한다"고 지적했습니다.
