울산시설공단, 전국 첫 기록관리 국제표준 인증

동영상 고정 취소

울산시설공단이 전국 지방공단 가운데 처음으로 국제표준 기록경영시스템 인증을 받았습니다.



이 인증은 국제표준화기구로부터 조직의 기록관리 체계가 국제적 기준에 적합한지를 평가받아 획득할 수 있습니다.



울산시설공단은 지난 5년간 시민 공모전, 20주년 백서 발간 등 다양한 기록문화 확산 사업을 벌여 높은 평가를 받았다고 설명했습니다.



