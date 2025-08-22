울산시설공단, 전국 첫 기록관리 국제표준 인증
입력 2025.08.22 (08:24) 수정 2025.08.22 (09:22)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
울산시설공단이 전국 지방공단 가운데 처음으로 국제표준 기록경영시스템 인증을 받았습니다.
이 인증은 국제표준화기구로부터 조직의 기록관리 체계가 국제적 기준에 적합한지를 평가받아 획득할 수 있습니다.
울산시설공단은 지난 5년간 시민 공모전, 20주년 백서 발간 등 다양한 기록문화 확산 사업을 벌여 높은 평가를 받았다고 설명했습니다.
이 인증은 국제표준화기구로부터 조직의 기록관리 체계가 국제적 기준에 적합한지를 평가받아 획득할 수 있습니다.
울산시설공단은 지난 5년간 시민 공모전, 20주년 백서 발간 등 다양한 기록문화 확산 사업을 벌여 높은 평가를 받았다고 설명했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 울산시설공단, 전국 첫 기록관리 국제표준 인증
-
- 입력 2025-08-22 08:24:58
- 수정2025-08-22 09:22:40
울산시설공단이 전국 지방공단 가운데 처음으로 국제표준 기록경영시스템 인증을 받았습니다.
이 인증은 국제표준화기구로부터 조직의 기록관리 체계가 국제적 기준에 적합한지를 평가받아 획득할 수 있습니다.
울산시설공단은 지난 5년간 시민 공모전, 20주년 백서 발간 등 다양한 기록문화 확산 사업을 벌여 높은 평가를 받았다고 설명했습니다.
이 인증은 국제표준화기구로부터 조직의 기록관리 체계가 국제적 기준에 적합한지를 평가받아 획득할 수 있습니다.
울산시설공단은 지난 5년간 시민 공모전, 20주년 백서 발간 등 다양한 기록문화 확산 사업을 벌여 높은 평가를 받았다고 설명했습니다.
-
-
박중관 기자 jkp@kbs.co.kr박중관 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.