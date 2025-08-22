장생포에 미디어 파사드·숙박시설 조성

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

울산 남구가 장생포에 미디어 파사드와 숙박시설 조성에 나섰습니다.



미디어 파사드는 길이 31ｍ, 높이 6ｍ의 대형 LED 디스플레이 터널로 구축되며, 내년 1월부터 시범 운영됩니다.



또, 장생포 고래문화마을 내 해군 숙소를 관광용 숙박시설로 만드는 공사를 내년 3월까지 마칠 계획입니다.



