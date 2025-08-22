내년부터 대구 문화유산 보존지역 규제 완화
입력 2025.08.22 (08:44) 수정 2025.08.22 (09:39)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
내년부터 대구 지역 문화유산의 역사문화환경 보존지역에 대한 규제가 완화됩니다.
대구시는 현재 5백 미터 이내로 지정된 시 지정 문화유산 보존 구역을 내년부터 3백 미터 이내로 줄인다고 밝혔습니다.
이에 따라 신숭겸 장군 유적지와 봉무토성, 용암산성 등 60곳에서 규제가 해제돼 개발이 가능해집니다.
대구시는 현재 5백 미터 이내로 지정된 시 지정 문화유산 보존 구역을 내년부터 3백 미터 이내로 줄인다고 밝혔습니다.
이에 따라 신숭겸 장군 유적지와 봉무토성, 용암산성 등 60곳에서 규제가 해제돼 개발이 가능해집니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 내년부터 대구 문화유산 보존지역 규제 완화
-
- 입력 2025-08-22 08:44:20
- 수정2025-08-22 09:39:39
내년부터 대구 지역 문화유산의 역사문화환경 보존지역에 대한 규제가 완화됩니다.
대구시는 현재 5백 미터 이내로 지정된 시 지정 문화유산 보존 구역을 내년부터 3백 미터 이내로 줄인다고 밝혔습니다.
이에 따라 신숭겸 장군 유적지와 봉무토성, 용암산성 등 60곳에서 규제가 해제돼 개발이 가능해집니다.
대구시는 현재 5백 미터 이내로 지정된 시 지정 문화유산 보존 구역을 내년부터 3백 미터 이내로 줄인다고 밝혔습니다.
이에 따라 신숭겸 장군 유적지와 봉무토성, 용암산성 등 60곳에서 규제가 해제돼 개발이 가능해집니다.
-
-
정혜미 기자 with@kbs.co.kr정혜미 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.