내년부터 대구 문화유산 보존지역 규제 완화

내년부터 대구 지역 문화유산의 역사문화환경 보존지역에 대한 규제가 완화됩니다.



대구시는 현재 5백 미터 이내로 지정된 시 지정 문화유산 보존 구역을 내년부터 3백 미터 이내로 줄인다고 밝혔습니다.



이에 따라 신숭겸 장군 유적지와 봉무토성, 용암산성 등 60곳에서 규제가 해제돼 개발이 가능해집니다.



