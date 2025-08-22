차승세, 민주당 평당원 최고위원 출마 선언
입력 2025.08.22 (08:49) 수정 2025.08.22 (09:43)
차승세 노무현시민학교장이 더불어민주당 평당원 최고위원 출마를 공식 선언했습니다.
차 교장은 기자간담회를 통해 국회의원만 한다는 관례를 벗어나 평당원에게 기회가 열렸기 때문에 최고위원에 도전하는 것이 맞다고 생각했다며 당원과 호남의 목소리가 제대로 반영되도록 하겠다고 밝혔습니다.
또 역할을 주면 최고위원에 충실히 임하겠다며, 지방선거에 나서기 위해 중도 사퇴하지는 않을 것이라고 강조했습니다.
