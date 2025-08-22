뉴스광장(광주)

이 대통령 日 언론 인터뷰 규탄…“제3자 변제안 고쳐야”

입력 2025.08.22 (08:51) 수정 2025.08.22 (09:44)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

5·18 왜곡 지만원 손해배상 잇단 패소…“일관된 법원 판단”

5·18 왜곡 지만원 손해배상 잇단 패소…“일관된 법원 판단”
‘글로컬 대학’ 진입 총력…다음 달 최종 발표

‘글로컬 대학’ 진입 총력…다음 달 최종 발표

다음
이재명 대통령이 일본 언론과 인터뷰에서 위안부 합의와 강제 동원 피해자 제3자 변제는 국가로서 약속이므로 뒤집는 것은 바람직하지 않다고 밝힌 것과 관련해 시민사회단체가 강하게 반발했습니다.

일제강제동원시민모임은 어제(21일) 성명서를 내고 "이완용 매국합방도 약속이라 지켜야 하는 것이냐"면서 "잘못은 바로잡아야 한다"고 밝혔습니다.

이어 새정부가 빛의혁명으로 출범한만큼 대표적 굴욕 외교로 국민의 지탄을 받은 제3자 변제안을 고쳐야한다고 촉구했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령 日 언론 인터뷰 규탄…“제3자 변제안 고쳐야”
    • 입력 2025-08-22 08:51:11
    • 수정2025-08-22 09:44:26
    뉴스광장(광주)
이재명 대통령이 일본 언론과 인터뷰에서 위안부 합의와 강제 동원 피해자 제3자 변제는 국가로서 약속이므로 뒤집는 것은 바람직하지 않다고 밝힌 것과 관련해 시민사회단체가 강하게 반발했습니다.

일제강제동원시민모임은 어제(21일) 성명서를 내고 "이완용 매국합방도 약속이라 지켜야 하는 것이냐"면서 "잘못은 바로잡아야 한다"고 밝혔습니다.

이어 새정부가 빛의혁명으로 출범한만큼 대표적 굴욕 외교로 국민의 지탄을 받은 제3자 변제안을 고쳐야한다고 촉구했습니다.
손민주
손민주 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] EBS법 개정안, 여당 주도로 국회 본회의 통과<br>…‘방송 3법’ 처리 완료

[속보] EBS법 개정안, 여당 주도로 국회 본회의 통과…‘방송 3법’ 처리 완료
우원식 국회의장, 9월 3일 중국 전승절 행사 참석 확정

우원식 국회의장, 9월 3일 중국 전승절 행사 참석 확정
용인 30대 여성 살해용의자, <br>홍천 야산에서 잡혔다

용인 30대 여성 살해용의자, 홍천 야산에서 잡혔다
한덕수 3차 소환…막판 혐의 <br>다지기 총력

한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.