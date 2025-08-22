순천 레미콘 공장서 질식 사고…2명 사망·1명 중태

동영상 고정 취소

어제 오후 순천의 한 레미콘 공장에서, 작업자 3명이 탱크에서 질식하는 사고가 났습니다.



소방당국이 출동해 3명을 구조해 병원으로 옮겼지만 2명은 숨졌고, 나머지 1명도 중태입니다.



해당 탱크는 콘크리트 혼화에 쓰이는 화학약품 저장 용도로, 작업자들은 청소를 위해 탱크에 들어갔는데, 사전에 내부 가스 농도 측정은 없었던 것으로 전해졌습니다.



경찰은 작업자 한 명이 의식을 잃고 나오지 않자 다른 2명이 구하려고 들어갔다가 모두 질식한 것으로 보고 사고 경위를 조사하고 있습니다.



