김영환 “오송 참사 국정조사 연기·대체”…유가족·피해자 반발

오송 참사 국정조사와 관련된 김영환 지사의 발언으로도 지역 사회에 파문이 일고 있습니다.



"국제 행사를 앞두고 국정조사를 미루거나 국정감사로 대체해야 한다"는 주장이었는데요.



피해자와 유가족 등은 도민의 안전보다 행사 성과를 앞세우는 행태라면서 강하게 반발하고 있습니다.



보도에 정진규 기자입니다.



[리포트]



김영환 충북도지사의 오송 참사 국정조사 관련 발언은 영동과 제천에서 열릴 엑스포 준비 상황 점검 자리에서 나왔습니다.



김 지사는 "국정조사로 국제 행사에 집중하지 못하면 공무원 사기 저하와 도민 자부심 하락, 지역 경제 침체가 우려된다"고 주장했습니다.



그러면서 "엑스포의 성공적 개최를 위해 국정조사 날짜를 조정하거나 국정감사로 대체하는 게 바람직하다"고 말했습니다.



오송 참사 유가족과 피해자들은 강하게 반발하고 있습니다.



14명이 숨지고 16명이 다친 사회적 참사에 대한 진상 조사를, 공무원 사기나 경기 문제와 비교할 수 있느냔 겁니다.



도민의 생명과 안전 보장을 최우선해야 할 도지사가 엑스포 흥행을 앞세우는 건 우선순위가 뒤바뀐 거라고도 비판했습니다.



[최은경/오송 참사 유가족협의회 공동대표 : "국제 행사도 물론 중요합니다. 하지만 국민의 생명과 안전보다 더 우선시될 수는 없거든요. 정말 실망스럽기도 하고, 마음 한편으로 아프기도 하고 그런 마음이 들더라고요."]



오송 참사 시민대책위원회도 입장문을 내고 "참사는 명백한 인재였다"면서 "책임 있는 도지사라면 진상 규명에 적극적으로 협력해야 한다"고 지적했습니다.



민주당도 국정조사의 실시 여부와 일정, 방식은 국회의 권한임을 분명히 했습니다.



[이연희/더불어민주당 국회의원/청주 흥덕 : "(국정조사는) 국회 차원에서 하는 건데, 도정에 차질을 빚는다는 거는 어불성설이고, (국정감사로 대체하자는 것은) 조사를 안 받겠다는, 회피하겠다는 목적밖에 보이지 않습니다."]



30명의 사상자를 낸 오송 참사 국정조사 추진 논의에, 돈봉투 수수 의혹에 대한 경찰 수사까지.



민선 8기 임기를 1년도 채 남겨 두지 않은 김 지사는 두 악재를 함께 떠안게 됐습니다.



KBS 뉴스 정진규입니다.



촬영기자:박준규/그래픽:최윤우



