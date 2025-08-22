북한, 원산에 외국인 안받는다더니…“러 관광객은 지속 유치”

북한이 원산갈마해안관광지구에 잠정적으로 외국인 관광객을 받지 않는다고 밝혔지만, 러시아는 예외인 것으로 보입니다.



오늘(22일) 통일부에 따르면 북한은 지난달에만 러시아 여행사를 통한 단체관광을 세 차례 진행했습니다.



관광 코스는 평양, 원산갈마해안지구, 묘향산을 위주로 구성된 것으로 전해졌습니다.



러시아 여행사는 이달 들어서도 원산 등을 방문할 단체관광객을 계속 모집하고 있으며, 실제 단체관광을 위한 방북도 꾸준히 이뤄지는 것으로 파악됐습니다.



북한 국가관광총국이 운영하는 웹사이트인 조선관광은 지난달 18일 원산갈마해안관광지구에 “외국인 관광객은 잠정적으로 받지 않고 있다”고 밝혔는데, 그 이후에도 러시아인들의 단체관광은 이뤄지고 있다는 겁니다.



통일부는 “북한이 (원산갈마해안관광지구에 대한) 외국인 관광 불수용 방침에도 러시아 관광객은 지속해서 유치하고 있다”고 최근 국회 외교통일위원회에 보고했습니다.



김정은 국무위원장의 역점 관광사업인 원산갈마해안관광지구는 2014년 조성이 시작돼 지난달 개장했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 조선중앙통신]



