[속보] 경찰, 용인 오피스텔서 여성 살인 30대 남성 도주 하루 만에 체포

경기 용인의 오피스텔 건물에서 30대 여성을 살해하고 달아난 피의자가 범행 하루 만에 경찰에 붙잡혔습니다.



경기남부경찰청은 오늘(22일), 살인 등의 혐의로 30대 남성 A 씨를 긴급체포했다고 밝혔습니다.



A 씨는 어제(21일) 새벽 2시 50분쯤, 경기 용인시의 한 오피스텔 지하 주차장에서 평소 알고 지내던 30대 여성을 미리 준비한 흉기로 여러 차례 찔러 살해한 뒤 달아난 혐의를 받습니다.



A 씨는 범행 뒤 강원 지역으로 차를 몰고 도주한 뒤, 홍천군의 한 학교 앞에 차량을 세워둔 채 사라졌습니다.



경기남부경찰청은 CCTV 분석 등을 통해 A 씨의 동선을 추적했고, 은신처로 추정되는 강원 홍천 소재 야산을 강원경찰청과 합동 수색하던 중 경찰 체취견(핸들러)이 A 씨를 발견해 검거했다고 밝혔습니다.



경찰은 A 씨를 용인서부경찰서로 압송해 정확한 범행 동기 등을 조사할 방침입니다.



