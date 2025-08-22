경제

‘전력망 범정부 협의체’ 가동…“에너지고속도로 신속 실현”

입력 2025.08.22 (09:27) 수정 2025.08.22 (09:33)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

산업통상자원부는 오늘(22일) 정부서울청사에서 이호현 2차관 주재로 ‘전력망 관련 범부처 협의체’ 첫 회의를 열었습니다.

다음달 26일 시행 예정인 ‘국가기간 전력망 확충 특별법’ 이행을 위한 부처 간 협력 강화를 위해 꾸려진 협의체에는 산업부를 비롯해 기획재정부, 법무부, 국방부, 농림축산식품부, 환경부, 국토교통부, 해양수산부 등 부처 관계자들이 참여했습니다.

산업부는 지난 7월 에너지 고속도로 추진단 설치에 이어 이번 협의체를 추가로 가동해 핵심 국정 과제인 에너지 고속도로의 신속한 실현을 위한 정부 차원의 추진 체계를 마련했다고 자평했습니다.

이호현 차관은 “국가기간 전력망 확충은 주민, 중앙정부, 지자체, 관계 기관 등 복합적 사안을 풀어내기 위한 상호이해와 소통이 무엇보다 중요하다”며 “국가 핵심 인프라 혁신의 주체로서 책임감을 가지고 국정 과제 이행에 힘을 모아달라”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 산업통상자원부 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘전력망 범정부 협의체’ 가동…“에너지고속도로 신속 실현”
    • 입력 2025-08-22 09:27:38
    • 수정2025-08-22 09:33:34
    경제
산업통상자원부는 오늘(22일) 정부서울청사에서 이호현 2차관 주재로 ‘전력망 관련 범부처 협의체’ 첫 회의를 열었습니다.

다음달 26일 시행 예정인 ‘국가기간 전력망 확충 특별법’ 이행을 위한 부처 간 협력 강화를 위해 꾸려진 협의체에는 산업부를 비롯해 기획재정부, 법무부, 국방부, 농림축산식품부, 환경부, 국토교통부, 해양수산부 등 부처 관계자들이 참여했습니다.

산업부는 지난 7월 에너지 고속도로 추진단 설치에 이어 이번 협의체를 추가로 가동해 핵심 국정 과제인 에너지 고속도로의 신속한 실현을 위한 정부 차원의 추진 체계를 마련했다고 자평했습니다.

이호현 차관은 “국가기간 전력망 확충은 주민, 중앙정부, 지자체, 관계 기관 등 복합적 사안을 풀어내기 위한 상호이해와 소통이 무엇보다 중요하다”며 “국가 핵심 인프라 혁신의 주체로서 책임감을 가지고 국정 과제 이행에 힘을 모아달라”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 산업통상자원부 제공]
이정민
이정민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] EBS법 개정안, 여당 주도로 국회 본회의 통과<br>…‘방송 3법’ 처리 완료

[속보] EBS법 개정안, 여당 주도로 국회 본회의 통과…‘방송 3법’ 처리 완료
우원식 국회의장, 9월 3일 중국 전승절 행사 참석 확정

우원식 국회의장, 9월 3일 중국 전승절 행사 참석 확정
용인 30대 여성 살해용의자, <br>홍천 야산에서 잡혔다

용인 30대 여성 살해용의자, 홍천 야산에서 잡혔다
한덕수 3차 소환…막판 혐의 <br>다지기 총력

한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.