구윤철 “공공기관 경영평가에 안전관리 비중 확대”

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 공공기관을 경영평가할 때 안전관리 비중을 크게 확대하겠다고 밝혔습니다.



구 부총리는 오늘(22일) 오전 서울중앙우체국 포스트타워에서 산업안전 관련 공공기관 긴급간담회를 열고, 철도공사·도로공사 등 40개 주요 공공기관(안전관리중점기관)의 기관장들과 안전관리체계를 점검하고 개선방안에 대해 논의했습니다.



안전관리중점기관은 ‘공공기관의 안전관리에 관한 지침’에 따라 중대재해 발생 위험성이 높은 작업장·건설현장 등을 보유한 기관입니다.



구 부총리는 “안전경영을 공공기관 운영의 기본 원칙으로 법제화하고, 중대재해가 일어나면 공공기관장 책임을 묻겠다”고 말했습니다.



“공공기관 경영평가에서 안전관리 비중을 크게 확대하고, 안전관리등급제를 안전성과 중심으로 개편하겠다”고 덧붙였습니다.



또 “안전사고와 관련된 경영 공시도 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔습니다.



구 부총리는 “공공기관들이 안전 담당 인력들에 대해 인센티브를 마련하도록 유도하고, 안전 관련 투자에 대한 우대방안을 마련할 예정”이라고 말했습니다.



정부는 최근 중대재해가 발생하는 기업에 대해 공공입찰 제한 등 강력한 제재를 실시하겠다고 밝히는 등 안전 관련 규제를 강화하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 기획재정부 제공]



