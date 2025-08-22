경제

구윤철 “공공기관 경영평가에 안전관리 비중 확대”

입력 2025.08.22 (09:30) 수정 2025.08.22 (09:32)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 공공기관을 경영평가할 때 안전관리 비중을 크게 확대하겠다고 밝혔습니다.

구 부총리는 오늘(22일) 오전 서울중앙우체국 포스트타워에서 산업안전 관련 공공기관 긴급간담회를 열고, 철도공사·도로공사 등 40개 주요 공공기관(안전관리중점기관)의 기관장들과 안전관리체계를 점검하고 개선방안에 대해 논의했습니다.

안전관리중점기관은 ‘공공기관의 안전관리에 관한 지침’에 따라 중대재해 발생 위험성이 높은 작업장·건설현장 등을 보유한 기관입니다.

구 부총리는 “안전경영을 공공기관 운영의 기본 원칙으로 법제화하고, 중대재해가 일어나면 공공기관장 책임을 묻겠다”고 말했습니다.

“공공기관 경영평가에서 안전관리 비중을 크게 확대하고, 안전관리등급제를 안전성과 중심으로 개편하겠다”고 덧붙였습니다.

또 “안전사고와 관련된 경영 공시도 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔습니다.

구 부총리는 “공공기관들이 안전 담당 인력들에 대해 인센티브를 마련하도록 유도하고, 안전 관련 투자에 대한 우대방안을 마련할 예정”이라고 말했습니다.

정부는 최근 중대재해가 발생하는 기업에 대해 공공입찰 제한 등 강력한 제재를 실시하겠다고 밝히는 등 안전 관련 규제를 강화하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 기획재정부 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 구윤철 “공공기관 경영평가에 안전관리 비중 확대”
    • 입력 2025-08-22 09:30:34
    • 수정2025-08-22 09:32:53
    경제
구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 공공기관을 경영평가할 때 안전관리 비중을 크게 확대하겠다고 밝혔습니다.

구 부총리는 오늘(22일) 오전 서울중앙우체국 포스트타워에서 산업안전 관련 공공기관 긴급간담회를 열고, 철도공사·도로공사 등 40개 주요 공공기관(안전관리중점기관)의 기관장들과 안전관리체계를 점검하고 개선방안에 대해 논의했습니다.

안전관리중점기관은 ‘공공기관의 안전관리에 관한 지침’에 따라 중대재해 발생 위험성이 높은 작업장·건설현장 등을 보유한 기관입니다.

구 부총리는 “안전경영을 공공기관 운영의 기본 원칙으로 법제화하고, 중대재해가 일어나면 공공기관장 책임을 묻겠다”고 말했습니다.

“공공기관 경영평가에서 안전관리 비중을 크게 확대하고, 안전관리등급제를 안전성과 중심으로 개편하겠다”고 덧붙였습니다.

또 “안전사고와 관련된 경영 공시도 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔습니다.

구 부총리는 “공공기관들이 안전 담당 인력들에 대해 인센티브를 마련하도록 유도하고, 안전 관련 투자에 대한 우대방안을 마련할 예정”이라고 말했습니다.

정부는 최근 중대재해가 발생하는 기업에 대해 공공입찰 제한 등 강력한 제재를 실시하겠다고 밝히는 등 안전 관련 규제를 강화하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 기획재정부 제공]
최인영
최인영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] EBS법 개정안, 여당 주도로 국회 본회의 통과<br>…‘방송 3법’ 처리 완료

[속보] EBS법 개정안, 여당 주도로 국회 본회의 통과…‘방송 3법’ 처리 완료
우원식 국회의장, 9월 3일 중국 전승절 행사 참석 확정

우원식 국회의장, 9월 3일 중국 전승절 행사 참석 확정
용인 30대 여성 살해용의자, <br>홍천 야산에서 잡혔다

용인 30대 여성 살해용의자, 홍천 야산에서 잡혔다
한덕수 3차 소환…막판 혐의 <br>다지기 총력

한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.