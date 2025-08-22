용인 오피스텔 여성 살해 용의자 긴급 체포

동영상 고정 취소

어제 경기도 용인의 한 오피스텔에서 30대 여성을 살해한 뒤 달아난 용의자가 경찰에 붙잡혔습니다.



경기남부경찰청은 살인 혐의를 받는 30대 남성 A씨를 오늘 오전 강원 홍천군 야산에서 긴급 체포했다고 밝혔습니다.



A씨는 어제 새벽 2시 50분쯤 용인시 수지구의 한 오피스텔 지하 주차장에서 평소 알고 지내던 30대 여성을 흉기로 찔러 살해한 뒤 달아난 혐의를 받고 있습니다.



