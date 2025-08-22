용인 오피스텔 여성 살해 용의자 긴급 체포
입력 2025.08.22 (09:43) 수정 2025.08.22 (09:48)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
어제 경기도 용인의 한 오피스텔에서 30대 여성을 살해한 뒤 달아난 용의자가 경찰에 붙잡혔습니다.
경기남부경찰청은 살인 혐의를 받는 30대 남성 A씨를 오늘 오전 강원 홍천군 야산에서 긴급 체포했다고 밝혔습니다.
A씨는 어제 새벽 2시 50분쯤 용인시 수지구의 한 오피스텔 지하 주차장에서 평소 알고 지내던 30대 여성을 흉기로 찔러 살해한 뒤 달아난 혐의를 받고 있습니다.
경기남부경찰청은 살인 혐의를 받는 30대 남성 A씨를 오늘 오전 강원 홍천군 야산에서 긴급 체포했다고 밝혔습니다.
A씨는 어제 새벽 2시 50분쯤 용인시 수지구의 한 오피스텔 지하 주차장에서 평소 알고 지내던 30대 여성을 흉기로 찔러 살해한 뒤 달아난 혐의를 받고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 용인 오피스텔 여성 살해 용의자 긴급 체포
-
- 입력 2025-08-22 09:42:59
- 수정2025-08-22 09:48:15
어제 경기도 용인의 한 오피스텔에서 30대 여성을 살해한 뒤 달아난 용의자가 경찰에 붙잡혔습니다.
경기남부경찰청은 살인 혐의를 받는 30대 남성 A씨를 오늘 오전 강원 홍천군 야산에서 긴급 체포했다고 밝혔습니다.
A씨는 어제 새벽 2시 50분쯤 용인시 수지구의 한 오피스텔 지하 주차장에서 평소 알고 지내던 30대 여성을 흉기로 찔러 살해한 뒤 달아난 혐의를 받고 있습니다.
경기남부경찰청은 살인 혐의를 받는 30대 남성 A씨를 오늘 오전 강원 홍천군 야산에서 긴급 체포했다고 밝혔습니다.
A씨는 어제 새벽 2시 50분쯤 용인시 수지구의 한 오피스텔 지하 주차장에서 평소 알고 지내던 30대 여성을 흉기로 찔러 살해한 뒤 달아난 혐의를 받고 있습니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.