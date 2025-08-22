국제

가디언 “가자전쟁 팔레스타인 사망자 중 83%가 민간인”

입력 2025.08.22 (09:59) 수정 2025.08.22 (10:01)

이스라엘군의 공격으로 가자지구에서 숨진 팔레스타인인들 가운데 전투원은 17%에 불과하며 나머지 83%는 민간인이라고 영국 일간 가디언이 현지시각 21일 보도했습니다.

가디언이 이스라엘·팔레스타인 매체 ‘+972 매거진’과 이 매체의 히브리어 자매 매체 ‘시카 메코밋’과 공동취재한 결과에 따르면, 이스라엘군 정보당국 데이터베이스에는 하마스와 팔레스타인 이슬라믹 지하드 소속 전투조직 소속 인물 4만7,653명 중 약 8,900명이 올해 5월 기준으로 ‘사망’ 혹은 ‘사망 추정’으로 등록됐습니다.

같은 시점 기준으로 가자지구 보건부에 따르면 이스라엘군 공격으로 사망한 팔레스타인인은 5만3천명이었습니다.

가디언은 이런 데이터를 근거로 팔레스타인인 사망자 중 민간인 비율이 83%라고 추산했고, 이는 다른 전쟁이나 분쟁과 비교할 때 이례적으로 높은 비율이라고 지적했습니다.

과거 전쟁과 분쟁에서 사망자 중 민간인 비율은 1992∼1995년 보스니아 전쟁에서 57%, 시리아 내전에서 29∼34%, 2022∼2024년 우크라이나 전쟁에서 10∼21%, 아프가니스탄 전쟁에서 8∼12% 수준이었습니다.

이에 대해 이스라엘군은 애초 전투원 사망자 데이터가 틀렸다는 입장은 아니었으나, 이후 재차 입장 표명을 요구받자 통계치가 부정확하다고 반박했다고 가디언은 전했습니다.

이스라엘군은 관련 통계에서 이스라엘군 시스템에 있는 데이터를 반영하지 않는다고 주장했으나 근거는 제시하지 않았습니다.

