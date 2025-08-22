국민의힘 “이명현 특검, 노골적 정치 편향성 드러나…즉각 사퇴해야”

국민의힘은 순직해병 특검의 이명현 특별검사에 대해 “노골적인 정치 편향성을 드러냈다”며 즉각 사퇴를 촉구했습니다.



국민의힘 조배숙 사법정의수호 및 독재저지 특별위원회 위원장은 오늘(22일) 국회에서 열린 원내대책회의에서 “이 특검의 페이스북 공유 게시물 상당수가 여당에 우호적이고 야당은 적대시하는 내용인 것으로 확인이 됐다”며 이같이 말했습니다.



조 위원장은 “아무리 여당이 임명한 특검이라고 하지만 이렇게 여당에는 꼬리를 흔들고 야당에만 이빨을 드러내는 특검은 일찍이 없었다”면서 “더 심각한 문제는 노골적으로 드러낸 수사 편향성”이라고 지적했습니다.



조 위원장은 이 특검이 임성근 전 해병대 1사단장에 대한 욕설을 담은 글을 자신의 SNS에 공유한 점을 지적하며 “자기가 수사하고 있는 사건의 피의자를 ‘개XX’라고 부른다면은 이미 수사 결과는 정해진 거나 마찬가지 아니겠냐”고 반문했습니다.



이어 “입시 비리를 저지른 조국 전 법무부 장관을 옹호하는 글도 올렸고, 심지어 국민의힘을 해산해야 된다는 내용의 글도 올렸다”면서 “범여권 인사는 죄가 있어도 옹호하고 야당에 대해서는 정당해산 운운하는 특검이 맡은 사건이라면, 수사는 해보나 마나 결과는 여당 유죄, 야당 유죄 아니겠느냐”고 꼬집었습니다.



조 위원장은 “이 특검은 스스로 정치 중립 포기를 선언한 셈”이라며 “순직해병 특검법 제5조 ‘특별검사는 정치적 중립을 지켜야 한다’는 규정을 명백히 위반한 것”이라고 강조했습니다.



그러면서 “사실상 수사 결과를 예단할 수 있게 했다는 면에서 특검의 정치적 중립 의무는 이미 훼손됐다고 봐야 할 것”이라며 이 특검을 향해 국민 앞에 사죄하고, 즉각 사퇴하라고 요구했습니다.



조 위원장은 이재명 대통령을 향해서도 “특검의 정치적 중립 의무 준수를 어긴 이 특검을 해임하라”고 촉구했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



