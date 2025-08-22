“왜 훈수 둬?”…돈 잃자 이성 잃은 남성, 각목 들고 오더니 [잇슈#태그]
입력 2025.08.22 (10:10) 수정 2025.08.22 (10:11)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
상의가 반쯤 벗겨진 남성이 어디론가 향합니다.
잠시 뒤, 팔다리 문신을 드러내고 각목을 든 채 돌아옵니다.
둔기를 휘두르며 사람들을 위협하는 남성.
윷놀이 도박을 하다 돈을 잃고 "훈수 뒀다"며 행인들에게 화풀이한 겁니다.
사건은 지난 6월 제주의 한 전통시장 안에 있는 공원에서 벌어졌습니다.
이곳은 상습 도박판이 열리던 곳으로, 경찰이 잠복하며 채증 영상을 찍고 있었는데요.
폭력 사태까지 벌어지자, 현장을 급습했습니다.
[출동 경찰관]
가만들 있어요, 가만들!
돈 빌려가지고 걸었잖아요!
경찰은 도박 자금 350여만 원을 압수하고 7명을 도박 혐의로 입건했습니다.
이 중 2명은 특수폭행 등 혐의로 구속했습니다.
(구성 : 임경민 작가, 영상 편집 : 오미랑)
잠시 뒤, 팔다리 문신을 드러내고 각목을 든 채 돌아옵니다.
둔기를 휘두르며 사람들을 위협하는 남성.
윷놀이 도박을 하다 돈을 잃고 "훈수 뒀다"며 행인들에게 화풀이한 겁니다.
사건은 지난 6월 제주의 한 전통시장 안에 있는 공원에서 벌어졌습니다.
이곳은 상습 도박판이 열리던 곳으로, 경찰이 잠복하며 채증 영상을 찍고 있었는데요.
폭력 사태까지 벌어지자, 현장을 급습했습니다.
[출동 경찰관]
가만들 있어요, 가만들!
돈 빌려가지고 걸었잖아요!
경찰은 도박 자금 350여만 원을 압수하고 7명을 도박 혐의로 입건했습니다.
이 중 2명은 특수폭행 등 혐의로 구속했습니다.
(구성 : 임경민 작가, 영상 편집 : 오미랑)
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- “왜 훈수 둬?”…돈 잃자 이성 잃은 남성, 각목 들고 오더니 [잇슈#태그]
-
- 입력 2025-08-22 10:10:41
- 수정2025-08-22 10:11:53
상의가 반쯤 벗겨진 남성이 어디론가 향합니다.
잠시 뒤, 팔다리 문신을 드러내고 각목을 든 채 돌아옵니다.
둔기를 휘두르며 사람들을 위협하는 남성.
윷놀이 도박을 하다 돈을 잃고 "훈수 뒀다"며 행인들에게 화풀이한 겁니다.
사건은 지난 6월 제주의 한 전통시장 안에 있는 공원에서 벌어졌습니다.
이곳은 상습 도박판이 열리던 곳으로, 경찰이 잠복하며 채증 영상을 찍고 있었는데요.
폭력 사태까지 벌어지자, 현장을 급습했습니다.
[출동 경찰관]
가만들 있어요, 가만들!
돈 빌려가지고 걸었잖아요!
경찰은 도박 자금 350여만 원을 압수하고 7명을 도박 혐의로 입건했습니다.
이 중 2명은 특수폭행 등 혐의로 구속했습니다.
(구성 : 임경민 작가, 영상 편집 : 오미랑)
잠시 뒤, 팔다리 문신을 드러내고 각목을 든 채 돌아옵니다.
둔기를 휘두르며 사람들을 위협하는 남성.
윷놀이 도박을 하다 돈을 잃고 "훈수 뒀다"며 행인들에게 화풀이한 겁니다.
사건은 지난 6월 제주의 한 전통시장 안에 있는 공원에서 벌어졌습니다.
이곳은 상습 도박판이 열리던 곳으로, 경찰이 잠복하며 채증 영상을 찍고 있었는데요.
폭력 사태까지 벌어지자, 현장을 급습했습니다.
[출동 경찰관]
가만들 있어요, 가만들!
돈 빌려가지고 걸었잖아요!
경찰은 도박 자금 350여만 원을 압수하고 7명을 도박 혐의로 입건했습니다.
이 중 2명은 특수폭행 등 혐의로 구속했습니다.
(구성 : 임경민 작가, 영상 편집 : 오미랑)
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.