“왜 훈수 둬?”…돈 잃자 이성 잃은 남성, 각목 들고 오더니 [잇슈#태그]

상의가 반쯤 벗겨진 남성이 어디론가 향합니다.



잠시 뒤, 팔다리 문신을 드러내고 각목을 든 채 돌아옵니다.



둔기를 휘두르며 사람들을 위협하는 남성.



윷놀이 도박을 하다 돈을 잃고 "훈수 뒀다"며 행인들에게 화풀이한 겁니다.



사건은 지난 6월 제주의 한 전통시장 안에 있는 공원에서 벌어졌습니다.



이곳은 상습 도박판이 열리던 곳으로, 경찰이 잠복하며 채증 영상을 찍고 있었는데요.



폭력 사태까지 벌어지자, 현장을 급습했습니다.



[출동 경찰관]

가만들 있어요, 가만들!

돈 빌려가지고 걸었잖아요!



경찰은 도박 자금 350여만 원을 압수하고 7명을 도박 혐의로 입건했습니다.



이 중 2명은 특수폭행 등 혐의로 구속했습니다.



(구성 : 임경민 작가, 영상 편집 : 오미랑)



