아침뉴스타임

‘용인 오피스텔서 여성 살인’ 30대 남성 체포

입력 2025.08.22 (10:19) 수정 2025.08.22 (10:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

국민의힘, 오늘 당대표 선출…과반 없으면 26일 확정

국민의힘, 오늘 당대표 선출…과반 없으면 26일 확정
상가로 돌진한 택시, 보행자 2명 부상…SRT 고장으로 최대 100분 지연

상가로 돌진한 택시, 보행자 2명 부상…SRT 고장으로 최대 100분 지연

다음
경기 용인의 오피스텔 건물에서 30대 여성을 살해하고 달아난 피의자가 범행 하루 만에 경찰에 붙잡혔습니다.

경기남부경찰청은 오늘 살인 등의 혐의로 30대 남성 A 씨를 긴급체포했다고 밝혔습니다.

A 씨는 어제 새벽 2시 50분쯤 경기 용인시의 한 오피스텔 지하 주차장에서 평소 알고 지내던 30대 여성을 미리 준비한 흉기로 여러 차례 찔러 살해한 뒤 달아난 혐의를 받습니다.

범행 뒤 차를 몰고 도주한 A 씨는 오늘 오전 은신처로 추정되는 강원도 홍천 소재 야산에서 검거됐습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘용인 오피스텔서 여성 살인’ 30대 남성 체포
    • 입력 2025-08-22 10:18:59
    • 수정2025-08-22 10:25:21
    아침뉴스타임
경기 용인의 오피스텔 건물에서 30대 여성을 살해하고 달아난 피의자가 범행 하루 만에 경찰에 붙잡혔습니다.

경기남부경찰청은 오늘 살인 등의 혐의로 30대 남성 A 씨를 긴급체포했다고 밝혔습니다.

A 씨는 어제 새벽 2시 50분쯤 경기 용인시의 한 오피스텔 지하 주차장에서 평소 알고 지내던 30대 여성을 미리 준비한 흉기로 여러 차례 찔러 살해한 뒤 달아난 혐의를 받습니다.

범행 뒤 차를 몰고 도주한 A 씨는 오늘 오전 은신처로 추정되는 강원도 홍천 소재 야산에서 검거됐습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] EBS법 개정안, 여당 주도로 국회 본회의 통과<br>…‘방송 3법’ 처리 완료

[속보] EBS법 개정안, 여당 주도로 국회 본회의 통과…‘방송 3법’ 처리 완료
우원식 국회의장, 9월 3일 중국 전승절 행사 참석 확정

우원식 국회의장, 9월 3일 중국 전승절 행사 참석 확정
용인 30대 여성 살해용의자, <br>홍천 야산에서 잡혔다

용인 30대 여성 살해용의자, 홍천 야산에서 잡혔다
한덕수 3차 소환…막판 혐의 <br>다지기 총력

한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.