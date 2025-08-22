조현, 일본 건너뛰고 방미…“한미 회담 조율”

동영상 고정 취소

조현 외교부 장관이 한미 정상회담을 앞두고 관련 조율을 한다며 어제(21일) 미국으로 급히 출국했습니다.



이재명 대통령을 수행해 내일(23일) 일본 도쿄에서 열리는 한일 정상회담에 배석할 것으로 예상됐던 조 장관이 일본을 건너뛰고 곧장 미국으로 향한 겁니다.



이에, 일부에서는 25일 열리는 한미 정상회담 준비와 관련해 돌발 상황이 발생한 것 아니냐는 관측도 나오고 있습니다.



외교부 관계자는 철저한 준비와 미국 측과의 최종 점검을 위해서라고 설명했지만, 마코 루비오 미 국무장관과의 만남 등 주요 관계자들과의 일정은 아직 조율이 끝나지 않은 것으로 알려졌습니다.



