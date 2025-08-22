제주시, 인구감소·청년지원 종합대책 마련 추진

동영상 고정 취소

제주시가 인구 감소 대응과 청년 지원 강화를 위해 3대 전략과 11대 추진과제를 마련하고 올해 2천4백억 원을 집중 투입합니다.



이를 위해 지난달 '인구청년통계팀'과 '1인가구 지원팀'을 신설하고 저출생 대응, 노인 일자리 확대하는 한편, 청년 유입 활성화를 위해 청년 마을 만들기 등 20개 세부사업도 진행합니다.



지난달 말 기준 제주시 인구는 50만 3천여 명으로 원도심과 읍면 지역의 인구 감소가 두드러지고 있으며 특히 청년 인구는 2020년과 비교해 만 3천여 명이 줄어들었습니다.



