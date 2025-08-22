원주 LED공장 태양열 지붕 화재…인명 피해 없어
입력 2025.08.22 (10:44) 수정 2025.08.22 (11:52)
오늘(22일) 새벽 2시 35분쯤 원주시 태장동 농공단지의 한 LED 공장에서 불이 났습니다.
불은 공장 태양열 지붕 등을 태우고 한 시간 20분 만에 꺼졌습니다.
인명피해는 없었습니다.
소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
이영일 기자 my1004@kbs.co.kr이영일 기자의 기사 모음
