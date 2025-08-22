국제

유엔 “미국, ICC 등 국제기관 상대 보복조치 중단해야” 촉구

입력 2025.08.22 (10:44) 수정 2025.08.22 (10:45)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

유엔은 미국에 대해 국제형사재판소(ICC) 재판관과 검찰관 등 국제기관 재직 인사들에 대한 보복조치를 중단하라고 현지시각 21일 촉구했습니다.

폴커 튀르크 유엔 인권최고대표는 이날 발표한 성명에서 “국제기관들과 소속 인사들에 대해 미국이 밀어붙이고 있는 보복조치는 중단돼야 한다”고 밝혔습니다.

그러면서 임무를 수행하고 있는 ICC 인사들을 제재하는 것은 “법치에 대한 공격이며 정의를 훼손하는 일”이라면서 미국이 이들에 대해 내린 제재조치를 모두 철회해야 한다고 주장했습니다.

튀르크 인권최고대표의 이번 성명서 발표는 전날 미국이 ICC 인사 4명을 추가로 제재 대상 명단에 올린 데 따른 대응입니다.

네덜란드 헤이그에 있는 ICC는 전 세계적으로 전쟁범죄, 대량학살 등 반인도주의적 범죄를 저지른 개인을 단죄할 목적으로 유엔 산하에 설립된 상설 국제재판소입니다.

다만 미국과 이스라엘은 ICC 당사국이 아닙니다.

이에 앞서 작년 11월 ICC는 이스라엘 정부 인사 중 베냐민 네타냐후 총리와 요아브 갈란트 전 국방장관, 하마스 수뇌부 인사 중 사망이 확인되지 않았던 알카삼여단의 모하메드 데이프 사령관에 대해 가자지구에서 전쟁범죄를 저지른 혐의로 체포영장을 발부했습니다.

네타냐후 등 이스라엘 정부 인사에 대해 ICC 체포영장이 발부된 데 반발해 미국의 도널드 트럼프 행정부는 올해 2월부터 ICC 인사들을 제재대상 목록에 올려왔으며, 지난 20일에는 킴벌리 프로스트(캐나다), 니콜라 얀 길루(프랑스) 등 ICC 재판관 2명과 나자트 샤밈 칸(피지), 마메 만디아예 니앙(세네갈) 등 ICC 검찰관 2명을 제재 대상에 추가했습니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 유엔 “미국, ICC 등 국제기관 상대 보복조치 중단해야” 촉구
    • 입력 2025-08-22 10:44:47
    • 수정2025-08-22 10:45:47
    국제
유엔은 미국에 대해 국제형사재판소(ICC) 재판관과 검찰관 등 국제기관 재직 인사들에 대한 보복조치를 중단하라고 현지시각 21일 촉구했습니다.

폴커 튀르크 유엔 인권최고대표는 이날 발표한 성명에서 “국제기관들과 소속 인사들에 대해 미국이 밀어붙이고 있는 보복조치는 중단돼야 한다”고 밝혔습니다.

그러면서 임무를 수행하고 있는 ICC 인사들을 제재하는 것은 “법치에 대한 공격이며 정의를 훼손하는 일”이라면서 미국이 이들에 대해 내린 제재조치를 모두 철회해야 한다고 주장했습니다.

튀르크 인권최고대표의 이번 성명서 발표는 전날 미국이 ICC 인사 4명을 추가로 제재 대상 명단에 올린 데 따른 대응입니다.

네덜란드 헤이그에 있는 ICC는 전 세계적으로 전쟁범죄, 대량학살 등 반인도주의적 범죄를 저지른 개인을 단죄할 목적으로 유엔 산하에 설립된 상설 국제재판소입니다.

다만 미국과 이스라엘은 ICC 당사국이 아닙니다.

이에 앞서 작년 11월 ICC는 이스라엘 정부 인사 중 베냐민 네타냐후 총리와 요아브 갈란트 전 국방장관, 하마스 수뇌부 인사 중 사망이 확인되지 않았던 알카삼여단의 모하메드 데이프 사령관에 대해 가자지구에서 전쟁범죄를 저지른 혐의로 체포영장을 발부했습니다.

네타냐후 등 이스라엘 정부 인사에 대해 ICC 체포영장이 발부된 데 반발해 미국의 도널드 트럼프 행정부는 올해 2월부터 ICC 인사들을 제재대상 목록에 올려왔으며, 지난 20일에는 킴벌리 프로스트(캐나다), 니콜라 얀 길루(프랑스) 등 ICC 재판관 2명과 나자트 샤밈 칸(피지), 마메 만디아예 니앙(세네갈) 등 ICC 검찰관 2명을 제재 대상에 추가했습니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] EBS법 개정안, 여당 주도로 국회 본회의 통과<br>…‘방송 3법’ 처리 완료

[속보] EBS법 개정안, 여당 주도로 국회 본회의 통과…‘방송 3법’ 처리 완료
우원식 국회의장, 9월 3일 중국 전승절 행사 참석 확정

우원식 국회의장, 9월 3일 중국 전승절 행사 참석 확정
용인 30대 여성 살해용의자, <br>홍천 야산에서 잡혔다

용인 30대 여성 살해용의자, 홍천 야산에서 잡혔다
한덕수 3차 소환…막판 혐의 <br>다지기 총력

한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.