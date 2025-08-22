사회

식약처, 배달음식점 66곳 적발…“여름철 소비기한 지난 제품 등 판매”

입력 2025.08.22 (10:47) 수정 2025.08.22 (10:55)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

식품의약품안전처가 여름에 많이 팔리는 삼계탕과 냉면 등을 배달·판매하는 음식점과 김밥 등 달걀을 주요 식재료로 사용하는 음식점들을 집중 점검한 결과 식품위생법을 준수하지 않은 66곳을 적발했다고 오늘(22일) 밝혔습니다.

이번 점검은 지난달 14일부터 18일까지 삼계탕과 염소탕, 냉면 등 여름철에 많이 팔리는 식품을 조리해 배달·판매하는 음식점과 김밥, 토스트 등 달걀을 주요 식재료로 사용하는 음식점 5,630곳을 대상으로 진행됐습니다.

식약처는 식품위생법을 위반한 66곳을 적발해 관할 지방자치단체에 행정처분 등 조치를 요청했으며, 행정처분 후 6개월 이내로 개선 여부도 확인할 계획입니다.

주요 위반 사항은 ▲ 소비기한 경과 제품 보관·판매 등 영업자 준수사항 위반 5곳 ▲ 기준 및 규격 위반 2곳 ▲ 표시 기준 위반 1곳 ▲ 조리실 내 위생 불량·위생모 및 마스크 미착용 등 위생적 취급 기준 위반 17곳 ▲ 폐기물 용기 뚜껑 미설치 등 시설기준 위반 17곳 ▲ 건강진단 미실시 24곳입니다.

식약처는 이번 점검과 함께 음식점에서 판매하는 삼계탕, 냉면, 김밥 등 조리식품 156건을 수거·검사한 결과 김밥 2건에서 바실루스세레우스균과 대장균이 기준보다 초과 검출돼 해당 음식점들을 행정 처분할 예정이라고 설명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 식약처, 배달음식점 66곳 적발…“여름철 소비기한 지난 제품 등 판매”
    • 입력 2025-08-22 10:47:05
    • 수정2025-08-22 10:55:02
    사회
식품의약품안전처가 여름에 많이 팔리는 삼계탕과 냉면 등을 배달·판매하는 음식점과 김밥 등 달걀을 주요 식재료로 사용하는 음식점들을 집중 점검한 결과 식품위생법을 준수하지 않은 66곳을 적발했다고 오늘(22일) 밝혔습니다.

이번 점검은 지난달 14일부터 18일까지 삼계탕과 염소탕, 냉면 등 여름철에 많이 팔리는 식품을 조리해 배달·판매하는 음식점과 김밥, 토스트 등 달걀을 주요 식재료로 사용하는 음식점 5,630곳을 대상으로 진행됐습니다.

식약처는 식품위생법을 위반한 66곳을 적발해 관할 지방자치단체에 행정처분 등 조치를 요청했으며, 행정처분 후 6개월 이내로 개선 여부도 확인할 계획입니다.

주요 위반 사항은 ▲ 소비기한 경과 제품 보관·판매 등 영업자 준수사항 위반 5곳 ▲ 기준 및 규격 위반 2곳 ▲ 표시 기준 위반 1곳 ▲ 조리실 내 위생 불량·위생모 및 마스크 미착용 등 위생적 취급 기준 위반 17곳 ▲ 폐기물 용기 뚜껑 미설치 등 시설기준 위반 17곳 ▲ 건강진단 미실시 24곳입니다.

식약처는 이번 점검과 함께 음식점에서 판매하는 삼계탕, 냉면, 김밥 등 조리식품 156건을 수거·검사한 결과 김밥 2건에서 바실루스세레우스균과 대장균이 기준보다 초과 검출돼 해당 음식점들을 행정 처분할 예정이라고 설명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
박민경
박민경 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] EBS법 개정안, 여당 주도로 국회 본회의 통과<br>…‘방송 3법’ 처리 완료

[속보] EBS법 개정안, 여당 주도로 국회 본회의 통과…‘방송 3법’ 처리 완료
우원식 국회의장, 9월 3일 중국 전승절 행사 참석 확정

우원식 국회의장, 9월 3일 중국 전승절 행사 참석 확정
용인 30대 여성 살해용의자, <br>홍천 야산에서 잡혔다

용인 30대 여성 살해용의자, 홍천 야산에서 잡혔다
한덕수 3차 소환…막판 혐의 <br>다지기 총력

한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.