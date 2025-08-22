양구, 재난재해 위험 나무 제거비 지원

동영상 고정 취소

양구군은 집중호우나 폭설 때 민간 피해를 유발할 수 있는 나무를 제거하기로 했습니다.



제거 대상은 주민 스스로 제거하기 어려운 위험목입니다.



제거 비용의 80%는 군청이 보조해 줍니다.



단, 아파트나 국유림은 사업 대상에서 제외됩니다.



나무 제거를 희망하는 주민은 읍면사무소나 군청에 신청하면 됩니다.



