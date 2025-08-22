정치

대통령실 공공갈등조정비서관 공개채용…“이해충돌 조정 역할”

입력 2025.08.22 (10:50) 수정 2025.08.22 (10:54)

대통령실은 경청통합수석실 산하 공공갈등조정비서관을 공개 모집합니다.

전성환 대통령실 경청통합수석은 오늘(22일) 브리핑을 통해 “오늘 오전에 이재명 정부 출범 시 신설한 공공갈등조정비서관실의 비서관과 행정관 2명, 총 3명에 대한 채용계획을 공고했다”고 밝혔습니다.

이어 “공공갈등조정비서관실은 사회적 갈등을 조기에 파악하고 해결하기 위해 중재 역할을 담당하는 조직이 필요하다는 이 대통령 견해에 따라 역대 정부 최초로 설치됐다”며 “이번에 선발되는 비서관과 행정관들은 정책이나 사업 추진 과정에서 발생하는 이해충돌 상황을 경청하고 조정하는 역할을 맡는다”고 설명했습니다.

전 수석은 “이번 채용은 폭넓은 인재 등용을 위해 공개채용 방식으로 진행될 예정”이라며 “그간의 갈등 해결 실적, 경력, 자기소개서, 직무수행 계획서를 토대로 역량을 꼼꼼히 평가할 계획”이라고 덧붙였습니다.

관련된 구체적인 계획과 요건은 국가공무원채용시스템(https://gongmuwon.gosi.kr/intro.do)을 통해 확인할 수 있습니다.

