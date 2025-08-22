경찰, ‘15명 사상’ 동대문구 다세대주택 방화범 구속 송치

다세대주택에 불을 질러 15명의 사상자를 낸 혐의를 받는 30대 남성이 검찰에 넘겨졌습니다.



서울 동대문경찰서는 오늘(22일), 현주건조물방화치사상 등 혐의로 A 씨를 서울북부지검에 구속 송치했다고 밝혔습니다.



A 씨는 지난 12일 밤 11시 50분쯤, 서울 동대문구의 한 다세대주택 주차장에 불을 지른 혐의를 받습니다.



이 불로 입원 치료 중이던 피해자 1명이 추가로 사망하면서 2명이 숨지고, 13명이 다쳤습니다.



경찰은 지난 14일 오후 서울 성동구의 한 상가 앞에서 A 씨를 체포했고, 조사를 거쳐 A 씨에 대한 구속영장을 신청했습니다.



법원은 ‘도망할 염려가 있다’며 구속영장을 발부했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



