사회

경찰, ‘15명 사상’ 동대문구 다세대주택 방화범 구속 송치

입력 2025.08.22 (10:50) 수정 2025.08.22 (10:54)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

다세대주택에 불을 질러 15명의 사상자를 낸 혐의를 받는 30대 남성이 검찰에 넘겨졌습니다.

서울 동대문경찰서는 오늘(22일), 현주건조물방화치사상 등 혐의로 A 씨를 서울북부지검에 구속 송치했다고 밝혔습니다.

A 씨는 지난 12일 밤 11시 50분쯤, 서울 동대문구의 한 다세대주택 주차장에 불을 지른 혐의를 받습니다.

이 불로 입원 치료 중이던 피해자 1명이 추가로 사망하면서 2명이 숨지고, 13명이 다쳤습니다.

경찰은 지난 14일 오후 서울 성동구의 한 상가 앞에서 A 씨를 체포했고, 조사를 거쳐 A 씨에 대한 구속영장을 신청했습니다.

법원은 ‘도망할 염려가 있다’며 구속영장을 발부했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 경찰, ‘15명 사상’ 동대문구 다세대주택 방화범 구속 송치
    • 입력 2025-08-22 10:50:43
    • 수정2025-08-22 10:54:14
    사회
다세대주택에 불을 질러 15명의 사상자를 낸 혐의를 받는 30대 남성이 검찰에 넘겨졌습니다.

서울 동대문경찰서는 오늘(22일), 현주건조물방화치사상 등 혐의로 A 씨를 서울북부지검에 구속 송치했다고 밝혔습니다.

A 씨는 지난 12일 밤 11시 50분쯤, 서울 동대문구의 한 다세대주택 주차장에 불을 지른 혐의를 받습니다.

이 불로 입원 치료 중이던 피해자 1명이 추가로 사망하면서 2명이 숨지고, 13명이 다쳤습니다.

경찰은 지난 14일 오후 서울 성동구의 한 상가 앞에서 A 씨를 체포했고, 조사를 거쳐 A 씨에 대한 구속영장을 신청했습니다.

법원은 ‘도망할 염려가 있다’며 구속영장을 발부했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
최민영
최민영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] EBS법 개정안, 여당 주도로 국회 본회의 통과<br>…‘방송 3법’ 처리 완료

[속보] EBS법 개정안, 여당 주도로 국회 본회의 통과…‘방송 3법’ 처리 완료
우원식 국회의장, 9월 3일 중국 전승절 행사 참석 확정

우원식 국회의장, 9월 3일 중국 전승절 행사 참석 확정
용인 30대 여성 살해용의자, <br>홍천 야산에서 잡혔다

용인 30대 여성 살해용의자, 홍천 야산에서 잡혔다
한덕수 3차 소환…막판 혐의 <br>다지기 총력

한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.