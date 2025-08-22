930뉴스(청주)

충북 전역 폭염특보…낮 최고 35도 무더위

입력 2025.08.22 (10:52) 수정 2025.08.22 (11:52)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

충북은 오늘 밤사이 일부 지역에 열대야가 나타나는 등 하루 종일 더운 날씨가 이어지겠습니다.

현재 청주, 옥천, 영동에 폭염경보가, 나머지 8개 시군에 폭염주의보가 내려져 있습니다.

오늘 낮 최고 기온은 33도에서 35도로 예상됩니다.

청주기상지청은 당분간 대부분 지역의 최고 체감 온도가 35도 안팎으로 올라 매우 덥겠다면서 건강 관리를 강조했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 충북 전역 폭염특보…낮 최고 35도 무더위
    • 입력 2025-08-22 10:52:08
    • 수정2025-08-22 11:52:32
    930뉴스(청주)
충북은 오늘 밤사이 일부 지역에 열대야가 나타나는 등 하루 종일 더운 날씨가 이어지겠습니다.

현재 청주, 옥천, 영동에 폭염경보가, 나머지 8개 시군에 폭염주의보가 내려져 있습니다.

오늘 낮 최고 기온은 33도에서 35도로 예상됩니다.

청주기상지청은 당분간 대부분 지역의 최고 체감 온도가 35도 안팎으로 올라 매우 덥겠다면서 건강 관리를 강조했습니다.
이자현
이자현 기자

이 기사가 좋으셨다면

청주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병 확보 <br>방침

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병 확보 방침
내년 R&D 투자 35.3조 원 ‘역대 최대’…“AI 산업 육성에 사활”

내년 R&D 투자 35.3조 원 ‘역대 최대’…“AI 산업 육성에 사활”
EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료<br>…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순

EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순
국민의힘 오늘 새 지도부 선출…결선 가능성 주목

국민의힘 오늘 새 지도부 선출…결선 가능성 주목
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.