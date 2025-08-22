충북 전역 폭염특보…낮 최고 35도 무더위

동영상 고정 취소

충북은 오늘 밤사이 일부 지역에 열대야가 나타나는 등 하루 종일 더운 날씨가 이어지겠습니다.



현재 청주, 옥천, 영동에 폭염경보가, 나머지 8개 시군에 폭염주의보가 내려져 있습니다.



오늘 낮 최고 기온은 33도에서 35도로 예상됩니다.



청주기상지청은 당분간 대부분 지역의 최고 체감 온도가 35도 안팎으로 올라 매우 덥겠다면서 건강 관리를 강조했습니다.



