대청호 녹조 확대…추동 수역까지
입력 2025.08.22 (10:53) 수정 2025.08.22 (15:39)
대청호 문의·회남수역에 이어 추동수역까지 녹조가 확산해 조류 경보 '관심' 단계가 발령됐습니다.
금강유역환경청은 지난 18일 기준, 대청호 추동 수역의 남조류 개체수가 1㎖에 9,604개로 최근 두 번의 조사 모두 천 개를 웃돌았다고 밝혔습니다.
대청호 문의·회남수역에는 지난 14일부터 '관심' 단계보다 높은 '경계' 단계 조류 경보가 발령 중입니다.
대청호 문의·회남수역에 이어 추동수역까지 녹조가 확산해 조류 경보 '관심' 단계가 발령됐습니다.
