지난 대선 무소속 후보 송진호, 사기 혐의로 구속
입력 2025.08.22 (10:57) 수정 2025.08.22 (11:05)
지난 21대 대선에 기호 8번 무소속 후보로 출마하면서 17건의 전과 기록이 알려져 논란이 됐던 송진호 씨가 사기 혐의로 경찰에 구속됐습니다.
서울중앙지법은 그제(20일) 송 씨에 대해 '도주 및 증거 인멸 우려가 있다'며 구속영장을 발부했습니다.
송 씨는 2020년부터 캄보디아에 '미라클 시티'(기적의 도시)를 건설하겠다며 투자자들을 속여 수억 원을 가로챈 혐의를 받습니다.
피해자로부터 고소장을 접수한 서울경찰청 금융범죄수사대는 송 씨에 대한 사기 정황을 포착하고 수사에 나서 송 씨를 구속했습니다.
