택시기사 숨지게 한 무면허 20대 징역 4년

동영상 고정 취소

무면허로 운전하다 사고를 내 택시 기사를 숨지게 한 혐의로 기소된 20대 A씨가 징역형을 선고 받았습니다.



대전지법 천안지원 형사4단독은 지난 5월, 아산시 탕정면의 한 왕복 6차선 도로에서 무면허로 과속 운전을 하다 중앙분리대를 들이 받는 사고를 내 맞은 편에서 주행하던 택시기사를 숨지게 한 혐의로 기소된 20살 A씨에게 징역 4년을 선고했습니다.



재판부는 면허를 취득한 적 없는 상태에서 제한 속도를 초과해 운전하다 사고를 냈고, 피해 회복이 이뤄지지 않고 유족으로부터 용서받지 못한 점 등을 고려했다고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!