교부금 축소에 자체 기금도 털어…전북 교육 정책 차질 우려

정부가 두 해 전부터 전국 시도교육청에 지급하는 지방교부금을 크게 줄였는데요.



부족한 예산 충당을 위해 전북교육청이 자체 기금을 쏟아붓는 실정입니다.



재정난이 장기화하면 전북 교육 정책 추진에도 차질이 우려됩니다.



취업을 목적으로 운영하는 전북 지역 특성화고는 모두 20여 곳.



전북교육청은 지난해 특성화고 시설 개선을 위해 책정한 사업비 20억여 원을 삭감했습니다.



정부의 지방교육재정교부금이 몇 년째 줄면서 사업비 축소 등 긴축 재정이 불가피하기 때문입니다.



[전북교육청 관계자/음성변조 : "정해진 예산 내에서도 감액이 되고 있기 때문에 우선순위를 가지고 정말로 시급하게 중요하게 추진할 사업들을 우선으로 예산을 배정해야 하는 상황입니다."]



전북교육청이 지난 2천23년부터 올해까지 정부로부터 받지 못한 지방교육재정교부금 규모는 모두 9천억여 원, 공무원들의 인건비와 시설 운영비 등을 충당하기 위해 그간 자체적으로 쌓아놓은 통합교육재정 안정화 기금과 교육시설 환경개선 기금을 1조 원 넘게 지출했습니다.



이렇다 보니 기금 조성 규모는 3천억 원대로 급감했습니다.



정부의 세수 결손에, 교부금 축소 기조, 여기에 담배소비세의 지방 교육세 전입이 내년에 끝나게 되면, 재정은 더 경직될 것으로 보입니다.



[이상곤/전북교육청 예산과장 : "교부금을 줄이는 것은 앞으로 미래 학생 교육에 있어서 맞지 않습니다. 그래서 시도교육감협의회와 시도교육청에서도 대응하고 있습니다."]



지방 교육 재정이 국가 교육을 좌우하는 기반인 만큼, 교육 환경 악화로 이어지지 않도록 근본 대책 마련이 시급합니다.



