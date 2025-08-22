사회 ‘3대 특검’ 수사

‘집사게이트’ 투자중개사 대표 김건희 특검 출석…‘집사’ 김예성 오후 조사

입력 2025.08.22 (11:00) 수정 2025.08.22 (11:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

김건희 여사와 관련한 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 ‘집사 게이트’에 연루된 사모펀드 운용사 대표를 다시 소환했습니다.

김건희 특검팀은 오늘(22일) 오전 10시 민경민 오아시스에쿼티파트너스 대표를 불러 조사를 진행하고 있습니다.

조사에 앞서 민 대표는 “김예성 씨의 투자 과정에 영향을 안 끼쳤다는 입장이냐”는 취재진 질문에 “네”라고 답하고 특검 사무실로 들어갔습니다.

오아시스에쿼티파트너스는 김 여사 일가의 집사로 알려진 김예성 씨가 설립에 참여한 IMS모빌리티가 2023년 기업들로부터 184억 원 상당을 투자받을 때, 투자를 중개했습니다.

당시 IMS 모빌리티는 순자산보다 부채가 많은 사실상 자본 잠식 상태였는데, 특검팀은 기업들이 김 씨와 김 여사의 친분을 생각해 보험성이나 대가성 자금을 제공한 것이라고 의심하고 있습니다.

이렇게 유치한 투자금 중 46억 원 상당이 이노베스트코리아가 보유한 IMS모빌리티를 구주를 매입하는 데 사용됐는데, 김 씨 아내 정 모 씨가 이노베스트의 유일한 사내이사로 등재되면서 차명법인 의혹까지 제기됐습니다.

특검팀은 오늘 민 대표를 상대로 이러한 투자가 이뤄진 구체적인 경위를 캐물을 것으로 보입니다.

특검팀은 집사게이트의 당사자인 김 씨도 오늘 오후 2시에 불러 조사를 진행할 예정입니다.

김 씨는 지난 12일 베트남에서 인천국제공항으로 입국해 바로 체포됐고, 지난 15일 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 등 혐의로 구속됐습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘집사게이트’ 투자중개사 대표 김건희 특검 출석…‘집사’ 김예성 오후 조사
    • 입력 2025-08-22 11:00:50
    • 수정2025-08-22 11:03:55
    사회
김건희 여사와 관련한 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 ‘집사 게이트’에 연루된 사모펀드 운용사 대표를 다시 소환했습니다.

김건희 특검팀은 오늘(22일) 오전 10시 민경민 오아시스에쿼티파트너스 대표를 불러 조사를 진행하고 있습니다.

조사에 앞서 민 대표는 “김예성 씨의 투자 과정에 영향을 안 끼쳤다는 입장이냐”는 취재진 질문에 “네”라고 답하고 특검 사무실로 들어갔습니다.

오아시스에쿼티파트너스는 김 여사 일가의 집사로 알려진 김예성 씨가 설립에 참여한 IMS모빌리티가 2023년 기업들로부터 184억 원 상당을 투자받을 때, 투자를 중개했습니다.

당시 IMS 모빌리티는 순자산보다 부채가 많은 사실상 자본 잠식 상태였는데, 특검팀은 기업들이 김 씨와 김 여사의 친분을 생각해 보험성이나 대가성 자금을 제공한 것이라고 의심하고 있습니다.

이렇게 유치한 투자금 중 46억 원 상당이 이노베스트코리아가 보유한 IMS모빌리티를 구주를 매입하는 데 사용됐는데, 김 씨 아내 정 모 씨가 이노베스트의 유일한 사내이사로 등재되면서 차명법인 의혹까지 제기됐습니다.

특검팀은 오늘 민 대표를 상대로 이러한 투자가 이뤄진 구체적인 경위를 캐물을 것으로 보입니다.

특검팀은 집사게이트의 당사자인 김 씨도 오늘 오후 2시에 불러 조사를 진행할 예정입니다.

김 씨는 지난 12일 베트남에서 인천국제공항으로 입국해 바로 체포됐고, 지난 15일 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 등 혐의로 구속됐습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
정해주
정해주 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력

한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력
특검, 구속된 ‘건진법사’ 전성배 오후 2시 소환

특검, 구속된 ‘건진법사’ 전성배 오후 2시 소환
김건희 특검팀, ‘양평 고속도로 의혹’ 양평군청 등 10여 곳 압수수색

김건희 특검팀, ‘양평 고속도로 의혹’ 양평군청 등 10여 곳 압수수색
오늘 한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력

오늘 한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] EBS법 개정안, 여당 주도로 국회 본회의 통과<br>…‘방송 3법’ 처리 완료

[속보] EBS법 개정안, 여당 주도로 국회 본회의 통과…‘방송 3법’ 처리 완료
우원식 국회의장, 9월 3일 중국 전승절 행사 참석 확정

우원식 국회의장, 9월 3일 중국 전승절 행사 참석 확정
용인 30대 여성 살해용의자, <br>홍천 야산에서 잡혔다

용인 30대 여성 살해용의자, 홍천 야산에서 잡혔다
한덕수 3차 소환…막판 혐의 <br>다지기 총력

한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.