‘집사게이트’ 투자중개사 대표 김건희 특검 출석…‘집사’ 김예성 오후 조사

김건희 여사와 관련한 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 ‘집사 게이트’에 연루된 사모펀드 운용사 대표를 다시 소환했습니다.



김건희 특검팀은 오늘(22일) 오전 10시 민경민 오아시스에쿼티파트너스 대표를 불러 조사를 진행하고 있습니다.



조사에 앞서 민 대표는 “김예성 씨의 투자 과정에 영향을 안 끼쳤다는 입장이냐”는 취재진 질문에 “네”라고 답하고 특검 사무실로 들어갔습니다.



오아시스에쿼티파트너스는 김 여사 일가의 집사로 알려진 김예성 씨가 설립에 참여한 IMS모빌리티가 2023년 기업들로부터 184억 원 상당을 투자받을 때, 투자를 중개했습니다.



당시 IMS 모빌리티는 순자산보다 부채가 많은 사실상 자본 잠식 상태였는데, 특검팀은 기업들이 김 씨와 김 여사의 친분을 생각해 보험성이나 대가성 자금을 제공한 것이라고 의심하고 있습니다.



이렇게 유치한 투자금 중 46억 원 상당이 이노베스트코리아가 보유한 IMS모빌리티를 구주를 매입하는 데 사용됐는데, 김 씨 아내 정 모 씨가 이노베스트의 유일한 사내이사로 등재되면서 차명법인 의혹까지 제기됐습니다.



특검팀은 오늘 민 대표를 상대로 이러한 투자가 이뤄진 구체적인 경위를 캐물을 것으로 보입니다.



특검팀은 집사게이트의 당사자인 김 씨도 오늘 오후 2시에 불러 조사를 진행할 예정입니다.



김 씨는 지난 12일 베트남에서 인천국제공항으로 입국해 바로 체포됐고, 지난 15일 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 등 혐의로 구속됐습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



