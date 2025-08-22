930뉴스(광주)

[날씨] 광주·전남 절기 처서에도 폭염…곳곳 소나기

입력 2025.08.22 (11:07) 수정 2025.08.22 (11:50)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

보통 절기 처서가 지나면 더위가 마법처럼 누그러진다고 해서 '처서 매직'이라고 하기도 하는데요,

올해는 당분간 무더위가 지속될 전망입니다.

어젯밤에도 25도를 웃돌며 곳곳에서 열대야가 나타났고요,

한낮 기온 주말까지 33도 안팎, 습도가 높아 체감온도는 35도 안팎으로 매우 덥겠습니다.

다만 곳곳에 소나기가 내릴 수 있겠습니다.

어제는 일부 지역에 호우주의보가 내려지기도 했는데요,

오늘도 전남 동부를 중심으로 저녁까지 최대 40mm의 소나기가 예상됩니다.

다음은 자세한 지역별 날씨입니다.

오늘 대체로 맑겠습니다.

아침 기온은 어제와 비슷하게 시작하고 있고요,

한낮 기온은 장성과 함평 32도까지 오르겠습니다.

여수의 낮 최고 기온 32도, 구례 35도로 매우 덥겠습니다.

목포와 강진, 장흥의 한낮 기온 33도로 어제보다는 1도~3도가량 낮겠습니다.

신안을 비롯한 도서 지역은 32도가 예상됩니다.

바다의 물결은 전 해상에서 비교적 잔잔하겠습니다.

당분간 무더위는 계속되겠습니다.

날씨였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [날씨] 광주·전남 절기 처서에도 폭염…곳곳 소나기
    • 입력 2025-08-22 11:07:50
    • 수정2025-08-22 11:50:58
    930뉴스(광주)
보통 절기 처서가 지나면 더위가 마법처럼 누그러진다고 해서 '처서 매직'이라고 하기도 하는데요,

올해는 당분간 무더위가 지속될 전망입니다.

어젯밤에도 25도를 웃돌며 곳곳에서 열대야가 나타났고요,

한낮 기온 주말까지 33도 안팎, 습도가 높아 체감온도는 35도 안팎으로 매우 덥겠습니다.

다만 곳곳에 소나기가 내릴 수 있겠습니다.

어제는 일부 지역에 호우주의보가 내려지기도 했는데요,

오늘도 전남 동부를 중심으로 저녁까지 최대 40mm의 소나기가 예상됩니다.

다음은 자세한 지역별 날씨입니다.

오늘 대체로 맑겠습니다.

아침 기온은 어제와 비슷하게 시작하고 있고요,

한낮 기온은 장성과 함평 32도까지 오르겠습니다.

여수의 낮 최고 기온 32도, 구례 35도로 매우 덥겠습니다.

목포와 강진, 장흥의 한낮 기온 33도로 어제보다는 1도~3도가량 낮겠습니다.

신안을 비롯한 도서 지역은 32도가 예상됩니다.

바다의 물결은 전 해상에서 비교적 잔잔하겠습니다.

당분간 무더위는 계속되겠습니다.

날씨였습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병 확보 <br>방침

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병 확보 방침
내년 R&D 투자 35.3조 원 ‘역대 최대’…“AI 산업 육성에 사활”

내년 R&D 투자 35.3조 원 ‘역대 최대’…“AI 산업 육성에 사활”
EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료<br>…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순

EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순
국민의힘 오늘 새 지도부 선출…결선 가능성 주목

국민의힘 오늘 새 지도부 선출…결선 가능성 주목
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.