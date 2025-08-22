[날씨] 광주·전남 절기 처서에도 폭염…곳곳 소나기

동영상 고정 취소

보통 절기 처서가 지나면 더위가 마법처럼 누그러진다고 해서 '처서 매직'이라고 하기도 하는데요,



올해는 당분간 무더위가 지속될 전망입니다.



어젯밤에도 25도를 웃돌며 곳곳에서 열대야가 나타났고요,



한낮 기온 주말까지 33도 안팎, 습도가 높아 체감온도는 35도 안팎으로 매우 덥겠습니다.



다만 곳곳에 소나기가 내릴 수 있겠습니다.



어제는 일부 지역에 호우주의보가 내려지기도 했는데요,



오늘도 전남 동부를 중심으로 저녁까지 최대 40mm의 소나기가 예상됩니다.



다음은 자세한 지역별 날씨입니다.



오늘 대체로 맑겠습니다.



아침 기온은 어제와 비슷하게 시작하고 있고요,



한낮 기온은 장성과 함평 32도까지 오르겠습니다.



여수의 낮 최고 기온 32도, 구례 35도로 매우 덥겠습니다.



목포와 강진, 장흥의 한낮 기온 33도로 어제보다는 1도~3도가량 낮겠습니다.



신안을 비롯한 도서 지역은 32도가 예상됩니다.



바다의 물결은 전 해상에서 비교적 잔잔하겠습니다.



당분간 무더위는 계속되겠습니다.



날씨였습니다.



