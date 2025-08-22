대구·경북 ‘폭염특보’ 오후 곳곳 소나기…대구 낮 36도

동영상 고정 취소

대구경북 전역에 폭염경보가 내려진 가운데 무더위가 계속되고 있습니다.



낮 최고 기온은 대구와 포항 36도, 안동 35도 등 33에서 37도 분포로 어제와 비슷하겠습니다.



오후 들어 대구와 경북 남부는 5에서 60mm가량 소나기가 오겠습니다.



주말과 휴일에도 35도를 넘는 무더위와 소나기가 이어지겠습니다.



