대구·경북 ‘폭염특보’ 오후 곳곳 소나기…대구 낮 36도
입력 2025.08.22 (11:11) 수정 2025.08.22 (11:50)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
대구경북 전역에 폭염경보가 내려진 가운데 무더위가 계속되고 있습니다.
낮 최고 기온은 대구와 포항 36도, 안동 35도 등 33에서 37도 분포로 어제와 비슷하겠습니다.
오후 들어 대구와 경북 남부는 5에서 60mm가량 소나기가 오겠습니다.
주말과 휴일에도 35도를 넘는 무더위와 소나기가 이어지겠습니다.
낮 최고 기온은 대구와 포항 36도, 안동 35도 등 33에서 37도 분포로 어제와 비슷하겠습니다.
오후 들어 대구와 경북 남부는 5에서 60mm가량 소나기가 오겠습니다.
주말과 휴일에도 35도를 넘는 무더위와 소나기가 이어지겠습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 대구·경북 ‘폭염특보’ 오후 곳곳 소나기…대구 낮 36도
-
- 입력 2025-08-22 11:11:53
- 수정2025-08-22 11:50:35
대구경북 전역에 폭염경보가 내려진 가운데 무더위가 계속되고 있습니다.
낮 최고 기온은 대구와 포항 36도, 안동 35도 등 33에서 37도 분포로 어제와 비슷하겠습니다.
오후 들어 대구와 경북 남부는 5에서 60mm가량 소나기가 오겠습니다.
주말과 휴일에도 35도를 넘는 무더위와 소나기가 이어지겠습니다.
낮 최고 기온은 대구와 포항 36도, 안동 35도 등 33에서 37도 분포로 어제와 비슷하겠습니다.
오후 들어 대구와 경북 남부는 5에서 60mm가량 소나기가 오겠습니다.
주말과 휴일에도 35도를 넘는 무더위와 소나기가 이어지겠습니다.
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.