진주·합천, ‘수해 피해 주민’ 세금 감면

입력 2025.08.22 (11:16)

진주시는 수해 피해 신고가 확정된 가구를 대상으로 다음 달 상하수도 요금 50%를 감면합니다.

합천군도 수해 피해가 확인된 주민의 올해 재산세와 자동차세를 감면하기로 하고, 이미 세금을 납부한 경우에도 환급 절차를 안내하기로 했습니다.

진주시는 수해 피해 신고가 확정된 가구를 대상으로 다음 달 상하수도 요금 50%를 감면합니다.

합천군도 수해 피해가 확인된 주민의 올해 재산세와 자동차세를 감면하기로 하고, 이미 세금을 납부한 경우에도 환급 절차를 안내하기로 했습니다.
