울산시, 노후 옥내 급수관 교체 비용 지원
입력 2025.08.22 (11:24)
울산시가 오래된 급수관으로 녹물이 나오거나 수질에 문제가 생긴 주택과 시설에 교체 비용을 지원합니다.
대상은 2005년 7월 이전에 지어진 주택과 사회복지시설, 학교 등으로 저소득층 주택과 복지시설은 우선 지원받을 수 있습니다.
급수관 교체에 최대 120만 원 보수 공사는 최대 100만 원까지 지원하며, 다음 달 말까지 울산시 상수도사업본부 지역사업소에서 신청할 수 있습니다.
울산시가 오래된 급수관으로 녹물이 나오거나 수질에 문제가 생긴 주택과 시설에 교체 비용을 지원합니다.
