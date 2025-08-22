전남대학교 동물병원, 줄기세포 치료센터 개소

전남대학교 동물병원이 '줄기세포 치료센터'를 개소하고 본격적인 운영에 들어갔습니다.줄기세포 치료는 손상된 세포를 복구하고 면역 체계를 조절하는 치료법으로, 치료센터는 "기존의 수술이나 약물 치료로 개선이 어려웠던 반려동물의 다양한 난치성·퇴행성 질환을 치료할 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔습니다.실제 전남대 동물병원 줄기세포 치료센터는 임상 사례를 통해 관절염 동물의 보행 개선과 아토피 피부염 증상 호전, 탈모 동물의 털 재생, 척추 손상 동물의 보행 회복 등의 치료 효과를 확인했다고 설명했습니다.