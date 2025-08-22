광주

광주 첨단고 한승연 선수, 세계 줄넘기 대회서 금메달

입력 2025.08.22 (11:27)

광주 첨단고등학교의 한승연(1학년) 선수가 지난 7월 27일부터 8월 3일까지 일본 가와사키에서 열린 '세계줄넘기 선수권대회'에서 금메달을 땄습니다.

한 선수는 이번 대회에서 16~18세 싱글로프 스피드·지구력 종목(Female 16-18, Single Rope Speed Endurance)에 출전해 467점을 획득, 450점대의 홍콩의 호이퉁청(Hoi Tung CHENG), 찌칭 귀스타브 영(Tsz Ching Gustave YEUNG) 선수를 누르고 정상 자리에 올랐습니다.

한 선수가 우승한 '싱글 로프 스피드·지구력' 종목은 정해진 시간 동안 줄넘기 횟수를 측정해 속도와 지구력을 겨루는 경기입니다.

한승연 선수는 “처음 출전한 세계대회라 긴장을 많이 했는데, 연습했던 것을 떠올리며 집중한 것이 좋은 결과를 낸 것 같다”며 “다음 대회에서는 더 열심히 노력해 기록경신에 도전하겠다”고 소감을 밝혔습니다.

류성호 기자

